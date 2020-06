Inspeccionará STPS centros de trabajo con incapacidad por enfermedades respiratorias

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, señaló que Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está llevando a cabo una segunda estrategia para ubicar que las medidas sanitarias de prevención se lleven a cabalidad, por eso el Instituto Mexicano del Seguro Social está entregando un informe donde da a conocer los centros de trabajo donde se presentan el mayor número de incapacidades por

enfermedades respiratorias para ser inspeccionados.

Informó que se trata de 80 empresas de ramos como tiendas de autoservicio, traslado de valores, farmacéuticas e industria de alimentos, y serán inspeccionados del 8 al 12 de junio.

Por otro lado, señaló que se están llevando a cabo dos estrategias para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias: la primera, inspecciones a industrias esenciales, y la segunda, visitas a centros de trabajo en los que el IMSS identificó incapacidades por enfermedades respiratorias.

Subrayó que se han realizado 329 visitas de inspección a empresas declaradas como esenciales, de las cuáles el 41.9 por ciento ha cumplido con las medidas, el 34.25 por ciento % no ha iniciado actividades, el .30% no permitió la inspección y el 1.82 por ciento inició actividades, pero no cumple con las medidas esenciales preventivas.

"Ha iniciado el proceso sancionador para las empresas que no cumplen con las medidas sanitarias para retomar actividades en la nueva normalidad".