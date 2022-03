insiste_amlo_en_una_alianza_americana_como_la_ue

Comentó que el fortalecimiento de América sería similar a lo que sucede con la Unión Europea, debido al avance y crecimiento económico que está presentando de China.

"¿Qué pasaría si esto continúa? Va a mantenerse la tentación de mantener la hegemonía con lo militar y eso no conviene a nadie. Ese es el planteamiento".

Noticia Relacionada México no tomará represalias económicas contra Rusia: AMLO

El político tabasqueño aseguró que a nadie le conviene que Estados Unidos mantenga su hegemonía militar en el planeta.

"Si esto continúa, van a querer o va a mantenerse la tentación, a mantener la hegemonía con lo militar. Y eso no le conviene a nadie. Ese es el planteamiento que hacemos. China tiene una planeación a mediano y largo plazo. Se requiere de una reforma y una transformación para poder competir con el resto del mundo", subrayó.

Dijo que es necesario pensar en las nuevas generaciones, de ahí que recordó la frase del canciller alemán, Otto Von Bismarck: "un político piensa en la próxima elección, pero un estadista piensa en la próxima generación".

"Esto es indispensable, pero va a requerir de una reforma, de una transformación para América y México está haciendo esta propuesta como una región económica, como la Unión Europea, empezando por fortalecer a América del Norte, pero pensar en todo el potencial que tenemos en América".

Al ser cuestionado sobre el mensaje de su homólogo Jose Biden en torno al control de armas y migración, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue adecuado y correcto.

Indicó que es destacable que el mandatario estadounidense, se haya comprometido con los migrantes, recociendo que tiene una relación económica con todas las naciones.

"Me pareció adecuado, correcto, el mensaje del presidente Biden sobre todo en el tema del control de las armas, es un asunto que nos importa mucho y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria, el compromiso de aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos... entonces es contradictorio de que se tenga una política migratoria que impida que puedan trabajar honradamente en Estados Unidos, centroamericanos, mexicanos, que se ordene ese flujo migratorio en vez de estar deteniéndolo y convirtiéndolo en ilegal".

López Obrador indicó que, el tema migratorio se encuentra pendiente con la administración estadounidense y reveló que en aproximadamente 12 días se reunirá con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en Tapachula, Chiapas para continuar analizando esta problemática que afecta a ambas naciones.

"Cómo vamos avanzando en la cooperación a los países de Centroamérica para que la gente tenga empleo, seguir hablando de nuestra propuesta de que se otorguen visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratoria, que se entienda es elemental, no se va a poder crecer en América del Norte en específico, no va a poder crecer la economía en Estados Unidos si no hay fuerza de trabajo y no tienen fuerza de trabajo, así de claro, ni en Estados Unidos ni en Canadá".

El mandatario agradeció al presidente Joe Biden que sin pedirlo, no considere a México como su "patio trasero", aunque aclaró "no permitiría nunca que nos dieran ese trato".

"Porque sin que yo lo planteara en las pláticas, las conversaciones que hemos tenido, de manera directa o por teléfono lo primero es igualdad de circunstancias, quiere igualdad no estamos considerándoles como patio trasero de Estados Unidos cosa que le agradecemos porque además nosotros no permitiríamos nunca que nos dieran ese trato no lo aceptaríamos por eso también pidiendo que se haga la investigación del rápido y furioso, y en todas esas operaciones violatorias de nuestra soberanía, la introducción de las armas, armas que se utilizaron para quitarle la vida a mexicanos y a estadounidenses".