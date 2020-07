Inseguridad impacta imagen de México: SWP

El atentado fallido contra el jefe de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación el viernes pasado (26.06.2020), muestra una nueva dimensión de la violencia en una ciudad que hasta ahora había sido considerada refugio, frente a la inestabilidad en la que están sumergidas otras regiones en México.





"No se está vislumbrando un avance sustancial en la estrategia de seguridad. Ya son casi tres sexenios con un aumento de la criminalidad organizada, con una expansión hacia nuevas dimensiones, hacia nuevas áreas en donde penetra. Esto no genera la confianza necesaria para la realización de inversiones, para el turismo, pese a la restringida situación debido al coronavirus. La situación de seguridad afecta la imagen del país", afirma el politólogo alemán Günther Maihold, subdirector del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP, por sus siglas en alemán), un think tank con sede en Berlín.





El politólogo recuerda que la Ciudad de México siempre ha sido un espacio en dónde los cárteles no han tenido una actividad muy abierta y visible, y el fallido atentado contra García Harfuch es una sopresa para las autoridades.





"Es un mensaje claro, especialmente a las élites de la capital, que ya no pueden sentirse seguras, pues ya no es un fenómeno que ocurre en regiones lejanas en provincia", señala Maihold, que fue titular de la Cátedra Humboldt en el Colegio de México entre 2011 y 2015.





Abrazos y no balazos

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple dos años de haber sido electo el 1° de julio de 2018, y al asumir su gestión anunció su política de seguridad contraria a la militarización llevada a cabo por sus predecesores, que resumió con la frase "Abrazos y no balazos".





Según las estadísticas divulgadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (SNSP), los homicidios dolosos pasaron de 8,867 en 2007 a 35,588 en 2019. Entre enero y abril de 2020 la cifra es de 11.535 casos, que incluye también femicidios, los cometidos contra mujeres y niñas. El aumento de la violencia no ha sido detenida por el nuevo coronavirus, la curva de homicidios sigue ascendente.





"Lo que vemos es una ausencia de una estrategia de seguridad elaborada. Podemos identificar que hay un trabajo de inteligencia, hay un interés por contribuir a la pacificación del país a través de un discurso que busca alejarse del dramatismo del vocabulario belicista anterior, pero en esencia se mantiene una visión ligada a la presencia militar. Las iniciativas para lograr un mayor posicionamiento de las víctimas no se han concretado en esta estrategia, no hay una visión que ponga en el centro de la estrategia la situación de las víctimas", destaca Maihold.





El 17 de junio, hombres armados asesinaron al juez federal Uriel Villegas y a su esposa en el estado de Colima. Hace unos días, las autoridades informaron sobre el arresto de dos sujetos relacionados con el crimen, que estarían vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal que supuestamente perpetró el atentado contra García Harfuch, en el que participaron 29 sicarios. Las autoridades detuvieron a 20 personas directamente relacionadas con la organización criminal, entre ellos, el supuesto autor intelectual del atentado contra García Harfuch.





Desprotección de la élite política y de investigación criminal.





"La élite política en el sistema judicial y en las instancias de investigación criminal estará más expuesta ahora por haberles quitado la protección, con el tema de la austeridad, con el discruso presidencial que dice que el pueblo lo está protegiendo", destaca Maihold. "Al mismo tiempo vemos una situación preocupante. Hay una sobrecarga de tareas en la nueva fuerza de seguridad que se ha inaugurado con la Guardia Nacional, que está en todos lados y no centrada para lo que fue inicialmente anunciada, aumentar la seguridad del país", advierte.





Maihold señala que ciertas organizaciones criminales están aprovechando la situación y el gobierno no se da abasto con el envío de efectivos de la Guardia Nacional en donde son requeridos.





El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha avanzado hasta convertirse en uno de los más peligrosos del país. Las autoridades mexicanas atestaron varios golpes recientes al grupo criminal, como el bloqueo de 1.939 cuentas bancarias, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectara el movimiento de 20.000 millones de pesos, unos 900 millones de dólares en dichas cuentas.





Las autoridades de Estados Unidos ofrecen 10 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fundador de la organización criminal. No agradó al líder de CJNG la extradicción de su hijo Rubén Oseguera González, el Menchito, y la captura de su hija, Jessica Oseguera González. También han sido detenidas figuras consideradas como gestores financieros del cártel.





"El Cártel Jalisco Nueva Generación puede tener un conflicto con el gobierno ante una actitud condescendiente hacia el Cártel de Sinaloa", advierte Maihold, aludiendo al saludo de López Obrador a la madre de Joaquín "el Chapo" Guzmán, y la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, tras un fallido operativo para su detención realizado en octubre pasado en Culiacán, Sinaloa.





"El Cártel Jalisco Nueva Generación es un rival explícito del Cártel de Sinaloa, y que las preferencias del gobierno puedan estar del lado del "Chapo" Guzmán explica la dimensión de la reacción. Lo más llamativo es que no estamos viendo una estrategia gubernamental pese a las reuniones en las mañanas con el Gabinete de Seguridad. El discurso de abrazos no asume los miedos y las preocupaciones de la ciudadanía y no tiene una visión muy clara de dónde hay que estar más activo y dónde asumir un control más estricto", destaca Maihold.





El politólogo concluye con una evaluación de la gestión de la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum. "Ha tenido un perfil propio en cuanto al combate al coronavirus, distanciándose de la posición del presidente, pero le quedan muchos pleitos pendientes, por decirlo así: tiene que pensar en áreas como Tepito, en donde no ha podido controlar la situación. Enfrenta un desgaste burocrático, ha tenido muchos cambios en su equipo y las tensiones en la ciudad van en aumento. Atentados como éste hacen muy difícil plantear una convivencia segura de la ciudadanía, especialmente ante el fenómeno de linchamiento en autobuses porque no hay seguridad. Esto en el marco de una creciente informalidad económica en la sociedad como consecuencia de la crisis económica. Se van a dar situaciones de mayor tensión en la capital".

















