Injusto y tramposo, retiro de candidatura a Salgado Macedonio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "un asunto injusto y tramposo" el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

Durante la conferencia matutina, el mandatario recalcó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son "enemigos de la democracia".

"Estos institutos, supuestamente encargados de garantizar la democracia, los crearon para que no haya democracia (...), es una paradoja, una contradicción que los órganos que deberían de velar por la realización de elecciones limpias, libres, son los que más obstruyen, los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades", subrayó.

López Obrador dijo que, aunque por increíble que parezca, estas instancias son "enemigos de la democracia".

Va a quedar para la historia de cómo el Tribunal dice una cosa y luego se contradice. Quién sabe qué les hizo cambiar de parecer".

"El Tribunal le dice al INE que era un exceso quitarles la candidatura, y luego el INE no solo no toma en cuenta la resolución del tribunal, sino que le agrega que no habían comprobado gastos, sino que lo habían hecho con dolo".

Sobre el manifiesto que publicaron gobernadores de Morena a favor de Salgado Macedonio, el Presidente dijo que "me gustó mucho (...) porque lo explican muy bien, es irrebatible el argumento de los gobernadores".

"Esto es textual: 'excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada -o desproporcionado-, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado".

Aseguró que "sin meterse en honduras, pero está lo que le sigue de raro. Entonces, dejemos que el pueblo sea el que elija".