Inicia querella contra empresa por presunto fraude de 1,500 mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue interpuesta una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra una gran corporación por presunto fraude de mil 500 millones de pesos.

No soy encubridor, no puede ser que si hay alguna deuda de entre 8 a 10 mil millones de pesos de una gran corporación que tiene para pagar se encubra, me convertiría yo en cómplice", sostuvo.

El mandatario federal indicó que esta empresa es una de las 15 grandes firmas que deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 50 mil millones de pesos en impuestos, además de que tiene un adeudo con el fisco por 8 mil 500 millones de pesos.

Piensan que México es tierra de conquista, eso se terminó, no es cerrarle la puerta a la inversión privada, no, eso nos beneficia a todos", comentó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Reconoció el compromiso que algunos empresarios han tenido con México y han accedido a pagar sus deudas con el gobierno, y afirmó que por esta acción, su administración ha podido recabar 15 mil millones de pesos que serán destinados a créditos para los pequeños empresarios.

Sin embargo, indicó que se tienen aún resistencias con siete grandes corporaciones nacionales y extranjeras que deben 35 mil millones de pesos. "Lo qué pasa es que se malacostumbraron, hay corporaciones extranjeras que deben y no hacen lo mismo en sus países", acusó.