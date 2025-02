Infonavit congela 4 millones de créditos impagables; ofrece beneficios adicionales

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que ya quedó resuelta la reestructuración de los 4 millones de créditos que eran impagables para derechohabientes del instituto, lo que permitirá "revertir las injusticias cometidas en el pasado, garantizando que los 4 millones de acreditados, puedan pagar sus créditos y conservar sus viviendas.

Explicó que el Infonavit tiene una cartera de créditos de 6.2 millones y de esos 4 millones presentaban la característica de que aunque la gente pagara, esto seguían aumentado. El 11 de noviembre del año pasado, se congelaron el saldo y las mensualidades de 2 millones de esos créditos, otorgados antes del 2013, para que no siguieran aumentando. Con la reforma aprobada a la ley de Infonavit, a partir del 21 de febrero, ya se congelaron las mensualidades de otros 2 millones de créditos.

"Además de este congelamiento se están entregando beneficios adicionales muy rápido", entre los que se encuentran 600 mil personas que ya han recibido reducción de intereses y mensualidades.

Además, a partir del primero de marzo de 2025, 1.2 millones de personas serán notificadas para acudir a las oficinas del Infonavit y recibir soluciones personalizadas. Otras 500 mil derechohabientes tendrán su mensualidad fija por el resto de la vida del crédito, con una tasa de interés del 4 por ciento , a partir de julio de este año.

El director del Infonavit destacó que adicionalmente, 1.7 millones de acreditados recibirán descuentos en sus saldos y una reducción de la tasa de interés, del 12 por ciento al 4 por ciento, lo que les permitirá pagar sus créditos en tiempo.

A partir de abril próximo, los acreditados que pierdan su empleo podrán solicitar una prórroga automática de hasta 12 meses continuos, y de 24 meses durante la vida del crédito. Durante este periodo, no se generarán intereses, evitando que los saldos se vuelvan impagables.

Romero Oropeza recalcó que se estima que 100 mil acreditados se beneficiarán mensualmente con esta medida.

"El mensaje es para todos aquellos que todavía no reciben un comunicado del Infonavit y tienen el problema que no están enterados, no se desesperen la idea y la instrucción de la presidenta es que estos 4 millones no sólo se congele si no se revierta de injusticia que había cometido durante muchos años. Todos van a estar en condiciones de poder pagar su crédito y de quedarse con su casa", puntualizó.