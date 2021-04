INE, sometido a estrategia de amedrentamiento: Lorenzo Córdova

El consejero presidente Lorenzo Córdova manifestó que es claro que el Instituto Nacional Electoral (INE) está sometido a una estrategia electoral de amedrentamiento, pero advirtió a quienes pretenden descalificar al árbitro de los procesos electorales no lo lograrán.

"No tiene ningún sentido institucional ni político ni procedimental ocultarlo: el INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar. Nadie puede pedirle a una institución con esta historia, con estas consejeras y consejeros, con este servicio profesional, que no aplique la ley, que encoja los hombros ante incumplimientos olímpicos a las normas".

Durante la sesión del Consejo General del INE para la aprobación de candidaturas para diputados federales, Córdova señaló que no es la primera vez que los actores políticos recurren a este tipo de estrategias.

"No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro, es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años; no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad y legalidad en las elecciones", expresó.

El consejero garantizó que el INE participará en el proceso electoral como un árbitro vigilante, sin protagonismos y sin estar en contra o a favor de alguien.

Subrayó que ante un contexto tan polarizado como el que actualmente se vive en el país, el INE no será un árbitro silente.

También hizo un llamado a que las campañas se desarrollen con respeto a los protocolos sanitarios para evitar los contagios de COVID-19.

Finalmente mencionó la importancia de que todos los partidos políticos hayan cumplido con la paridad, las cuotas de inclusión así como las obligaciones de transparencia y fiscalización que se exigen en la ley.

https://www.reporteindigo.com/reporte/el-ine-esta-sometido-a-una-estrategia-de-amedrentamiento-que-no-va-a-prosperar-lorenzo-cordova/