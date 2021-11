INE está en su derecho de presentar acciones contra recorte al PEF: AMLO

Desde el Salón de Tesorería, el presidente aseguró que el Instituto cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo la consulta de Revocación de Mandato, programada para marzo del 2022; contrario a lo que ha opinado su consejero presidente Lorenzo Córdova.

"Yo no opino lo mismo, tienen presupuesto", insistió.

Por lo que exhortó a los consejeros del INE lleven a cabo un Plan de Austeridad.

"Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, los consejeros ganan el doble que el Presidente, se rayan, que le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos, a los viajes, y a todos los gastos superfluos", comentó.

Reiteró que con "austeridad republicana y alcanza el presupuesto".

"¿Cuánto es lo autorizado? 19 mil millones ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros la Presidencia ejerció 3 mil 600 millones y ahora estamos ejerciendo 600, y trabajamos muy bien, sin ningún problema, porque pues ya no hay gastos superfluos", argumentó.

López Obrador puso como ejemplo la política de ahorro que se lleva a cabo en Presidencia "nada más imagínense cuánto se ahorra la Presidencia por no usar aviones, helicópteros privados, antes hasta para ir a jugar golf usaban helicópteros, no hemos comprado vehículos, hasta vendimos camionetas blindadas y lo que había en exceso, entonces claro que pueden ahorrar".

El pasado domingo Lorenzo Córdova Villalobos, a través de un video publicado en redes sociales, manifestó que "El recorte al INE pone en riesgo el proceso de Revocación de Mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el Presupuesto 2022. Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa".