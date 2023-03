Incidencia delictiva va a la baja, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para informar que afortunadamente "vamos bien", se va reduciendo la incidencia delictiva en el país.

"Es bueno porque si hay paz, si hay tranquilidad, si no hay violencia, se vive sin temores, se vive en libertad y vamos avanzando, vamos haciendo valer nuestra estrategia de atender las causas".

López Obrador dice que no hay que permitir la impunidad, hay que separar la delincuencia de la autoridad, que no se permita nunca más la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia como existió sobre todo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón que hubo un narcoestado.

"Si no hay ese contubernio de delincuencia organizada delincuencia de cuello blanco si está bien pintada la raya, la frontera, se avanza mucho y por eso y otras acciones se ha ido avanzando es muy importante la atención de las causas".

Al asegurar que hay medios que no informan sino su labor es manipular "por eso hay que estar informando, no se logra mucho porque ya hay quienes están completamente cegados o les entra por un oído y les sale por el otro es sí pero no".

Menciona a Claudio X. González, Pedro Ferriz, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, quienes lo han criticado, pero sí hay muchos jóvenes de clase media y clase alta que están con una mente abierta, como un libro o una página en blanco, que sí pueden formarse con humanismo, sin clasismo, sin racismo.

El jefe del Ejecutivo Federal llama a seguir creando conciencia para que surjan figuras como Bolívar, Madero, Lázaro Cárdenas y dirigentes sociales; pero acusa que el conservadurismo "tomó las universidades públicas" y "hasta llegan a culpar al pueblo; son clasistas", al mencionar que los mexicanos que son reaccionarios merecen nuestro respeto.

/ct