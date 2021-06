IMSS respondió a pandemia con expansión de unidades hospitalarias

· Actualmente el IMSS trabaja en la recuperación de servicios médicos ordinarios y da continuidad al comportamiento de la pandemia.

Para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsó estrategias que le permitieron pasar de 463 camas para pacientes con esta enfermedad en febrero de 2020, a 19 mil 999 en la etapa más crítica, así como expandir y abrir de manera anticipada unidades hospitalarias, indicó la directora de Prestaciones Médicas, doctora Célida Duque Molina.

Recordó que la reconversión hospitalaria en el Instituto se dio de manera progresiva: en abril de 2020 en México había mil 926 casos confirmados, para lo cual ya se contaba con 5 mil 228 camas distribuidas en 110 hospitales.

Añadió que el 31 de diciembre había 16 mil 659 camas asignadas para atender la contingencia, y para el 13 de febrero de este año se alcanzó la capacidad máxima de 19 mil 999 camas en 232 hospitales para otorgar atención a los derechohabientes y no derechohabientes que requirieran hospitalización por una enfermedad grave por COVID-19.

Al 11 de junio el IMSS cuenta con 6 mil 272 camas, una ocupación del 26 por ciento, expuso.

Con estas acciones se cumplió con la instrucción presidencial de implementar estrategias y garantizar que siempre hubiera camas de hospitalización para pacientes con la enfermedad, indicó la doctora Duque Molina.

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS explicó que con la apertura anticipada se pudo contar con los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 en Tapachula, Chiapas, con 40 camas; No. 33 en Bahía de Banderas, Nayarit, con 60 camas; No. 252 de Atlacomulco, Estado de México, con 95 camas.

Célida Duque indicó que el apoyo de CEMEX para la construcción en pocos días de hospitales temporales otorgó al IMSS 735 camas adicionales; esta infraestructura será parte del patrimonio del Instituto tras la contingencia.

Añadió que para la expansión en unidades no hospitalarias fue clave la coordinación con la Fundación Teletón para habilitar camas en los Centros de Rehabilitación Infantil de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, Iztapalapa en la Ciudad de México y en La Paz, Baja California Sur, con 30 camas cada una.

Explicó que el 13 de mayo del año pasado entró en operación la unidad temporal del Autódromo Hermanos Rodríguez con 218 camas y llegó a tener 340 en diciembre; indicó que esta unidad cerrará totalmente sus operaciones el próximo 15 de julio.

La doctora Célida Duque subrayó que durante la emergencia sanitaria se continuó la atención médica prioritaria y para ello se realizaron convenios marco a fin de garantizar servicios en gineco-obstétrica, cirugías y urgencias en pacientes que no podían ser hospitalizados dentro de las unidades de atención COVID.

Indicó que en las Unidades de Medicina Familiar se conservó la atención preventiva de acuerdo con el semáforo epidemiológico, "hoy estamos trabajando con la recuperación de servicios con esta vigilancia estrecha y con este fortalecimiento de la atención en los Módulos de Atención Respiratoria. Podemos considerar que siempre contamos con la capacidad instalada para garantizar una cama de internamiento de los pacientes y con un ventilador también para el manejo de los mismos".

Dijo que otra de las acciones que sigue vigente es la detección temprana de COVID-19 a través de los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS). Actualmente el Instituto cuenta con 3 mil 486 de estos módulos en Primer Nivel de atención, de los cuales 459 otorgan servicio las 24 horas, los 7 días de la semana.

Indicó que el Instituto da seguimiento al comportamiento de la pandemia y cuenta con la capacidad instalada para garantizar la atención a las personas con esta enfermedad que lo requieran. Explicó que al mes de junio hay una disminución de contagios y la ocupación hospitalaria es de 26 por ciento, lo que ha permitido impulsar la recuperación de servicios médicos ordinarios.