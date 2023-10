IMSS-Bienestar: se han basificado a 8 mil 134 trabajadores del sector Salud

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que hasta el pasado 16 de octubre se han basificado a 8 mil 134 trabajadores del sector Salud, destacó a médicos, enfermeras y camilleros entre otros, dentro del programa IMSS-Bienestar.

En la conferencia mañanera de este martes 24 de octubre en Palacio Nacional, en la sección el Pulso de la salud, el funcionario detalló que el avance de la basificación del personal eventual de salud, solo se lleva a cabo en los 23 estados donde suscribieron acuerdos con la federación.

Detalló que en los nueve estados que no están en el proceso, los trabajadores eventuales de salud no están siendo basificados, porque eso debe correr a cuenta de los gobiernos de Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Durango, Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Querétaro, que son gobernados por la oposición.

"Es importante decir que estamos empezando con el personal que no tenía base en ninguna institución es decir una persona, que no tenía una base en el IMSS y en el ISSSTE, estamos empezando con quienes no tenían base en áreas de atención médica".

Abundó que la meta es darle base a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores que no tienen una fuente de financiamiento, y que ya serían contratados con el tabulador y condiciones generales de trabajo del IMSS-Bienestar.

Por otra parte Zóe Robledo dijo que los trabajos de rehabilitación de infraestructura médica IMSS-Bienestar son:

-714 hospitales

-13, 968 centros de salud

-29, 533 consultorios