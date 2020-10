Imposible que Joel Medina se haya contagiado en sesión del Congreso

Tras el fallecimiento el fin de semana del senador de Tlaxcala, Joel Medina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que no pudo contagiarse de Covid-19 en la sesión del martes pasado, realizada en la antigua Casona de Xiconténcatl, ya que "el periodo de incubación es de cinco a seis días" y el legislador ya presentaba síntomas característicos del virus esa misma noche después de que salió del recinto.

Aclaró que la Secretaría de Salud solo fue consultada para saber del protocolo sanitario que debían seguir para llevar a cabo la sesión parlamentaria, en donde se analizaba la extinción de los fideicomisos, y no sobre el estado de salud de cada uno de los senadores de la República.

Este pronunciamiento de parte López Gatell se da luego de que legisladores de oposición señalaran como responsable al área de Epidemiología de haber otorgado el permiso para la realización de la sesión.

"La respuesta de la Secretaría de Salud a la consulta del Senado, no fue sobre el estado de salud que guarda cada senador y senadora, no nos corresponde a nosotros. No era para lo que se nos consultó, lo que se consultó es si el protocolo de seguridad sanitaria era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria", aseveró durante La Mañanera de este martes.

En la conferencia vespertina del lunes, el director del área, José Luis Alomía, subrayó que se permitió un aforo dentro del antiguo recinto de solo el 50 por ciento de asistentes, la otra mitad permaneciera en el patio; sin embargo, y de acuerdo a publicaciones periodísticas, en el salón de sesiones de la antigua Casona de Xicoténcatl había aproximadamente 140 personas que no guardaron la sana distancia.

Después de la maratónica sesión del martes 19 de octubre y del deceso del legislador tlaxcalteca, se dieron a conocer los casos positivos de Covid-19 de las senadoras Verónica Delgadillo y María Guadalupe Saldaña Cisneros, de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional, respectivamente.

Bajo este panorama la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta informó que solo permitirán el acceso al salón de sesiones a aquellas personas que cuenten con resultado negativo y actualizado de la prueba de SARS-COV-2, y que se reducirán la presencia de asesores a tres de Morena, dos del PAN y uno de los demás grupos parlamentarios, quienes serán acreditados previamente ante la Mesa Directiva.