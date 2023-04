Importante fortalecer la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa: AMLO

Al ser cuestionado sobre la violencia en el estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López determinó que la estrategia de la Guardia Nacional tiene que ver mucho con la ocupación territorial donde no hay autoridades, pero es "es importante construir más cuarteles de la GN, se han terminado 280, vamos a llegar a 500".

López Obrador aseveró que la presencia de la Guardia Nacional ha permitido avanzar, que las bandas no quieren que haya cuarteles, y reiteró que se van a instalar todos los cuarteles de la corporación, "no hay ninguna región en donde impere, domine en absoluto la delincuencia que en todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército".

Nuevamente el jefe del Ejecutivo Federal se lanza contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dónde los llama "los obnubila su conservadurismo y la politiquería, no al conservadurismo y la politiquería no les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente entonces, usan de pretexto, de excusa tecnicismos y argumentos legaloides y además sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo políticamente o politiqueramente pues porque la política es un noble oficio".

Señala que van a seguir protegiendo "esta institución que es muy importante que es la Guardia Nacional, ¿cuándo la policía federal había alcanzado a construir 280 cuarteles? ¿cuándo había logrado capacitar y contratar para cuidar a los ciudadanos mexicanos a 130 mil elementos? Nunca".

Destaca que es importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa como sucedió con la Policía Federal, lo que pasó de manera vergonzosa, desde Fox y sobre todo con Calderón, de que la Seguridad Pública estaba en manos de los delincuentes, es para que todavía los medios de información estuviesen analizando este suceso, este hecho gravísimo.

"Entonces nosotros no queremos eso, no queremos a los García Luna que eran los que dominaban con o sin el apoyo o conocimiento de los Presidentes. Ósea independientemente si sabían o no sabían lo que es un hecho es que dominaba la delincuencia (...)".

Acusa que los medios de comunicación están en contra del pueblo y forman parte de la oligarquía; llama "segundones" a los conductores de noticias.

