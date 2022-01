Hugo López-Gatell da negativo a COVID-19

"Decirles que Hugo López-Gatell salió negativo en la prueba Covid y sólo tiene catarro", dijo.

El titular del Ejecutivo reconoció que la nueva variante Ómicron "está afectando mucho", pero insistió en que sus efectos no son graves y eso se ha podido constatar en las pocas hospitalizaciones y en el bajo número de fallecimientos registrados.

"Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo no hay fallecimientos".

No obstante, recalcó que en esta temporada invernal son frecuentes las enfermedades respiratorias, por lo que exhortó a la población a cuidarse.

En la conferencia matutina de ayer martes y ante la ausencia del subsecretario de Salud, López Obrador dio a conocer que el epidemiólogo no asistiría a presentar su reporte semanal el "Pulso de la Salud", debido a que "se siente un poco mal", pero rechazó que los síntomas como catarro y tos fueran signos de que estaba contagiado de Covid-19.

"No, ya después se va a saber qué lo que tiene, pero para que no haya especulaciones. De todas maneras, las van a haber porque sería muy aburrida la vida sin ese tipo de comentarios", indicó.