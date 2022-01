Hoy, AMLO se realizará nuevamente la prueba COVID

"Si amanecí ronco. Me voy a hacer la prueba más tarde, pero creo que es gripe. De todas maneras", indicó.

El viernes pasado, 7 de enero, el jefe del Ejecutivo negó presentar algún síntoma relacionado al coronavirus, luego de que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, diera a conocer que había resultado positivo a Covid-19 y con quien había sostenido una reunión entre el 4 y 5 de este mismo mes.

"La verdad es que estoy muy bien, no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando uno debe de hacerse la prueba", comentó.

Recordar que, justamente, en enero del 2021, López Obrador informaba que, tras haberse realizado tres pruebas, se confirmaba que era positivo al virus.

Su anuncio se dio después de haber realizado una gira de trabajo por varios estados del norte del país y lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico". "Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos", escribió.

AMLO comparte recomendaciones para evitar contagios de Covid

Al referir nuevamente que ha habido aumento de casos por Covid-19, por la presencia de la variante Ómicron, pero no así en el número de hospitalizaciones y fallecimientos, ya que no tiene la misma peligrosidad y letalidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para compartir siete recomendaciones que hace el escritor Pedro Miguel para evitar contagiarse del virus.

"Uno. Si se vacunaron y enferman de algo que parece COVID, asuman que es COVID.

Dos. Chéquense la oxigenación y, si ésta es normal, por arriba de 90, no presentan dificultades respiratorias, ni fiebre alta, eviten salir a hacerse una prueba de COVID.

Tres. Tomen paracetamol, permanezcan en su casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas, en la gran mayoría de las personas vacunadas la variante ómicron es un covidcito´, o sea, que no tiene la potencia que tenía la variante delta.

´Cuatro. Si hay fiebre alta o baja oxigenación llamen a Locatel para recibir orientación y atención —ahí está— 800 0044 800 o 55 56 58 11 11´.

Cinco. Se ruega a los empleadores que no pidan resultados de pruebas de COVID a sus empleados. Hay escasez mundial de reactivos.

Seis. Sigan usando cubrebocas, observen la sana distancia, tosan o estornuden en el ángulo interior del codo, lávense las manos y en la medida de lo posible eviten las aglomeraciones.

Siete. Si no se han vacunado, vacúnense, vacúnense, vacúnense´. El 70 por ciento, quizás más, de los hospitalizados y de los fallecimientos son los no vacunados. ´Es preferible que les pinchen el brazo a que les metan un tubo en el gaznate", leyó durante la conferencia de este lunes.

El primer mandatario dijo que compartía estas sugerencias porque la manera en que lo explica Pedro Miguel le había gustado, ya que reconoció que a veces "los servidores públicos, los técnicos, no comunican bien" y al utilizar ciertos términos "la gente no entiende" bien la información.

"Me gustó, que quiero aprovechar para transmitir, un decálogo —no sé si es decálogo— que hizo Pedro Miguel, de una información que está difundiendo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Pero es muy importante la forma como lo ha escrito Pedro Miguel, porque es periodista y ustedes saben cómo comunicarse. A veces los servidores públicos, los técnicos, no comunican bien, hay términos que la gente no entiende y creen muchos profesionistas o profesionales que, entre más términos técnicos, entre más hablen físico, como se decía antes, son más importantes.