Hemos sido más respetuosos con el medio ambiente que otros gobiernos: AMLO

Para terminar su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno ha sido respetuoso del medio ambiente, más que los gobierno que los antecedieron.

Preguntó dónde estaban los grupos ambientalistas, que hoy alzan la voz, cuando se llevaron a cabo negocios al amparo del poder y provocaron un saqueo a costa del erario en materia energética en el país, como en el caso de la explotación minera.

"Ahora surgen grupos ambientalistas como hongos después de la lluvia", dijo.

"El territorio nacional tiene 200 millones de hectáreas. ¿Saben cuánto se concesionó en el periodo neoliberal? 110 millones de hectáreas, casi el 60 por ciento del territorio nacional. Porfirio Díaz fue agrarista, o sea... ¿Y dónde estaban los ambientalistas?, ¿los secretarios del medio ambiente dónde estaban?, que ahora se agrupan", dijo.

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que actualmente ya no se permite el maíz transgénico, ni la práctica del fracking, además se protegen las reservas ecológicas y "pero un dato más, en ningún país del mundo se están sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Entonces, ya esto ya cambió."

Aseveró que el gobierno que encabeza está a favor de la generación de energías limpias y renovables, las cuales en el pasado fueron usadas para crear acuerdos lucrativos y recibir subsidios del gobierno. Un ejemplo fue la luz, que hicieron que fuera más cara, lo que terminó afectando a todos los mexicanos.

"¿Saben qué hicieron? que las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad subieran energía a la red hasta el final, después de que subían energía las empresas particulares con subsidios, por eso la hidroeléctricas están subutilizadas, nada más que como eran de la CFE se les hizo a un lado".

Puntualizó que, en el caso de energía limpias, como la eólica, al fomentarse su producción se privatizó y obtuvo altos subsidios, pero eso no es estar en contra del medio ambiente.

"Lo que estamos buscando es que haya equidad y que no saquen ganancias excesivas a costa del erario, entonces dicen que no se respeta el medio ambiente. No, lo que queremos es que no sigan saqueando, robando", subrayó.