Hasta marzo, entrega de enseres a damnificados en Tabasco

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que visitará su natal Tabasco para informar que no será posible hacer la entrega de enseres y electrodomésticos a todos los damnificados por las inundaciones del pasado mes de octubre, debido a que no hay existencia de estufas y refrigeradores en las fabricas del país y porque este apoyo solo podrá ser entregado hasta marzo, ya que en abril y mayo estará en desarrollo el proceso electoral en esa entidad federativa.

"No se van a poder tener, eso es lo que quiero ir a informarle allá, no vamos a tener todos los enseres para marzo, pues ya no podemos entregar en abril y mayo porque hay elecciones. Entonces, hasta marzo tenemos como límite y, no hay el número de refrigeradores, estufas y electrodomésticos en las fabricas del país", indicó durante la ronda de preguntas y respuestas.

El Mandatario, señaló que "no queremos importar, se han portado muy bien los fabricantes nacionales, han hecho descuentos, Mabe, Vasconia y otros empresarios". Sin embargo, se comprometió a que una vez concluidas las elecciones en el mes de junio se reiniciará la entrega de enseres y concluir esta acción de apoyo de parte del Gobierno Federal.

Señaló que el censo tiene más de 200 mil hogares registrados con pérdidas por las inundaciones, pero afortunadamente ya están dando los trabajos de limpieza y la entrega del apoyo de 10 mil pesos por familia; todo de manera ordenada.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que, su viaje a Tabasco, también tiene como finalidad supervisar las obras del dragado de ríos, así como dar a conocer el decreto sobre el control de las presas para evitar posteriores inundaciones en el estado.

"Afortunadamente ya está bajando el agua, pero están los trabajos de limpieza, desinfectar; y se está dando un apoyo a todos, desde luego de manera ordenada, con el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Plan Marina y el Plan DN-III, y se está llevando a cabo esta actividad".

Durante este fin de semana, el jefe del Ejecutivo visitará Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para supervisar las obras de la construcción del Tren Maya.

López Obrador adelantó que el domingo, en Tulum, Quintana, "vamos a firmar un acuerdo con los gobernadores del sureste".