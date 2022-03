Hacienda informó a AMLO sobre aumento a tasa de interés de Banxico

"Participa en la reunión del Banco de México el Secretario de Hacienda entonces él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5% entonces me mandó la tarjeta, esto por la tarde noche de antier. Pensé de que ya se había dado a conocer y en la mañana salió el tema y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa de 6 a 6.5, pero todavía formalmente no se ha anunciado entonces yo me adelanté a informar ayer que estuvimos en la convención bancaria le ofrecí disculpa a la gobernadora del Banco de México y ellos entendieron de que fue un error de mi parte", explicó.

-¿Se violentó la ley?, se le cuestionó.

Sí, la ley del Banco de México, pero pues la Secretaría de Hacienda forma parte del consejo del Banco de México y me informaron y yo di a conocer este resultado Los tecnócratas, corruptos hicieron un escándalo y desde luego tu periódico no? no tú, te respetamos mucho y tienes todo el derecho de preguntar, pero pues todo lo que hacemos es cuestionado, son delitos gravísimos, cuando saqueaban al país no decían nada".

Señaló que el anuncio que dio de manera anticipada no pone en entredicho la autonomía del Banxico.

"No porque no somos Salinas, ni Zedillo ni Calderón, que voy a andarme metiendo yo a ver los asuntos del Banco de México, cada quien tiene que atender sus asuntos", respondió.

Explicó que sacó a colación el tema ayer en La Mañanera porque se estaba hablar como el Gobierno Federal estaba llevando acciones para enfrentar la inflación, por lo que en la tarde en Convención Bancaria ofreció disculpas, ya que desconocía que aún no se había dado a conocer por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México.

"En realidad no sabía que no se había anunciado, de verdad no sabía que no se había anunciado porque salió el tema y di a conocer que a pesar de que creía la tasa, porque salió el tema de la inflación, por qué aumentan la tasa? Porque es una de las manera de enfrentar la inflación aunque yo sostengo que hay otras por ejemplo lo más importante es aumentar la producción que haya más oferta, siempre, ahora la inflación tiene que ver con problemas en la producción en el mundo, por la pandemia y también por la guerra en Ucrania por eso se fue el precio del petróleo crudo a las nubes".

