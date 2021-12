¿Habrá relevo de Gertz Manero? Esto responde AMLO

Tras las especulaciones sobre que la reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, que apuntaban cambios al frente de la Fiscalía, el mandatario aseguró que ésta fue de carácter "amistoso", "se busca la conciliación".

"Lo otro, la visita o encuentro de Santiago Nieto con el secretario de Gobernación, pues es normal que se dé esta entrevista. El secretario de Gobernación, Adán Augusto tiene entre otras virtudes el que no se pelea con nadie, busca el diálogo, busca la conciliación. Me ayuda mucho, yo también no me peleo con nadie, pero tengo mucho trabajo, él también (...) en ese marco es que se da este encuentro amistoso", respondió.

-¿No habría posibilidad de que se reintegrara a alguna posición en su gobierno?, se le cuestionó.

"No sé qué hablaron. Yo escucho mucho la opinión del secretario de Gobernación, como escucho la opinión del secretario de Relaciones Exteriores, y del director de Pemex, y del director de Comunicación Social; estoy escuchando, porque pues ellos tienen la encomienda de hacerse cargo de sus asuntos".

López Obrador reiteró que, por el momento, no habrá relevo en la Fiscalía General de la República, "al contrario, estamos muy satisfechos. En lo que corresponde, porque el presidente no tiene un poder omnímodo, no es absoluto, pero en lo que corresponde al presidente, al titular del Poder Ejecutivo, nosotros estamos muy de acuerdo, satisfechos, con el desempeño del fiscal general Alejandro Gertz Manero".

Ayer por la tarde-noche, en su cuenta oficial de Twitter, Nieto Castillo hizo referencia al encuentro que sostuvo, hace unos días, con el titular de Gobernación.