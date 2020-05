Habrá rebrotes de COVID-19 con reapertura de actividades: López-Gatell

La reapertura de las actividades que el Gobierno plantea a partir del mes de junio en México traerá consigo rebrotes de COVID-19, enfatizó este sábado Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

"Que quede en su memoria: no está garantizado de modo alguno ni en México ni en ningún país del mundo que en el momento en que empiece la reapertura, no se puede garantizar que no habrá un rebrote", comentó.

El funcionario señaló que esto obedece a la lógica de que los números de contagios subirán a medida que el número de personas en el espacio público y los movimientos que estas hacen también aumente.

López-Gatell remarcó, no obstante, que las restricciones a la movilidad no pueden continuar.

"Es imposible y potencialmente dañino pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad por tiempos demasiado largos. México tiene que empezar a ensayar sus experiencias de movilidad de manera escalonada, ordenada y cuidadosa", apuntó.

Si una región registra un rebrote, el subsecretario remarcó que "se debe y se reducirá la movilidad".

Con información de

El Financiero