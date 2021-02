El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que en este 2021, Año de la Independencia, se llevarán a cabo 15 eventos bajo el principio de austeridad, pero con gran significado histórico y cultural, pues simbolizan los rasgos de la civilización mexicana de la que estamos orgullosas y orgullosos.

"Somos un pueblo que sabe de dónde viene y por lo tanto también sabe hacia a dónde va", aseveró en la conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, detalló que en este 2021 se realizarán 15 conmemoraciones: 200 años de la consumación de la Independencia, 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de historia de México-Tenochtitlán, que simbolizan los rasgos de la civilización mexicana.

El canciller destacó que con estos eventos se buscará recordar la historia de México y a su vez proyectar su confianza en sí mismo, en sus instituciones, en la democracia que se ha dado, en su civilización y en su perspectiva y peso en el mundo.

"Somos un pueblo que sabe de dónde viene y por lo tanto sabe a dónde va. Vamos a recordar la historia de nuestra identidad nacional", afirmó el Canciller.

Comentó que se le está haciendo llegar la invitación a diversas personalidades y a la comunidad internacional para que asistan a estas festividades, cuyos nombres se dará a conocer conforme se vayan llevando a cabo cada evento.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, como encargado de la Comisión de Conmemoraciones de Hechos, Procesos y Personajes Históricos, explicó que, el inicio de estas celebraciones históricas, comenzarán el domingo 14 de febrero con la conmemoración del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero y terminarán el 30 de septiembre con la celebración del natalicio de José María Morelos y Pavón.

"Estos 15 eventos emblemáticos tienen que ver con eso, tienen que ver con la igualdad de grupos, como se ha señalado, históricamente desfavorecidos, marginados y también con la integración de todo el país en estos eventos", señaló.

En tanto, el coordinador de Memoria Histórica y Cultural, Eduardo Villegas, indicó que el 14 de febrero habrá un billete de la Lotería Nacional para conmemorar el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.

El funcionario federal recalcó que esta primera conmemoración se llevará a cabo con sana distancia para evitar contagios.

En la ronda de preguntas y respuestas, Imagen del Golfo cuestionó si contaban con la información sobre el presupuesto destinado para la realización de estos festejos y de qué partida saldría, dado que en su oportunidad también se le preguntó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y habría dicho que se daría en el momento de ofrecer el reporte, a lo que la ministra en retiro contestó:

"No, lo tenemos en este momento, pero podemos preguntar. No hay ahorita un presupuesto. La secretaría de Hacienda lo consolidó, no lo tenemos en este momento. Pero si puedo decirles categóricamente, como lo dijo el canciller, que todo se hará bajo la austeridad republicana que el Presidente ha señalado y ha actuado en consecuencia".

¿Esa información la van a ser pública?, ¿podemos acceso a ella?

"Yo creo que sí, yo creo que sí. Este es un gobierno transparente y que rinde cuentas todos los días, así que por supuesto que lo tendrá. No la tengo en este momento, si no, se las daría yo", respondió.

Los 15 eventos conmemorativos en México, tendrán lugar en las siguientes fechas:

14 de febrero (190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero). La celebración tendrá lugar en el exconvento de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca.

24 de febrero (200 años de la Promulgación del Plan de Iguala/Día de la Bandera). La celebración tendrá lugar en el Cerro de Tehuehue y Museo de las Banderas, Iguala, Guerrero.

25 de marzo (Día de la Victoria de Chakán Putum), en Champotón Campeche.

3 de mayo (Fin de la Guerra de Castas: Petición de perdón por agravios al pueblo Maya). Esto en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

13 mayo (México.Tenochtitlán siete siglos de historia). En el Lago de Texcoco, Xochimilco y Pueblo de Mixiuhca, Ciudad de México.

17 de mayo (Petición de perdón por agravio a la comunidad China en México). En Torreón, Coahuila.

19 de junio (100 aniversario luctuoso de Ramón López Velarde). En Jerez, Zacatecas.

24 de julio (Natalicio de Simón Bolívar "El Libertador). En Ciudad de México, con perspectiva en latinoamérica.

13 de agosto (500 años de Resistencia Indígena. 1521, Toma de México Tenochtitlán), en Ciudad de México.

24 de agosto (200 años de la Firma de Tratados de Córdoba). En Córdoba, Veracruz.

15 de septiembre (Grito de Independencia). En Palacio Nacional, Ciudad de México.

16 de septiembre (Desfile cívico militar). Zócalo, Ciudad de México.

27 de septiembre (200 años de la Consumación de la Independencia). En Calle Madero y Zócalo, Ciudad de México.

28 de septiembre (Justicia al Pueblo Yaqui: Petición de perdón). En la región Yaqui en Sonora.

30 de septiembre (Natalicio de José María Morelos y Pavón). Casa Museo José María Morelos, Morelia, Michoacán.