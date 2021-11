Habla AMLO sobre casos explosión en Puebla, Octavio Ocaña y migrantes asesinados

"Hemos avanzado bastante en todo lo que es el robo de combustible, baste decir que de 80 mil barriles diarios que se robaban de gasolinas, el reporte de hoy en la mañana es de tres mil.

En el caso del gas, las perforaciones de gasoductos se hacen para llenar cilindros, es lo más riesgoso que puede haber", indicó en Palacio Nacional.

Reconoció la actuación rápida de la policía en Puebla, que evitó una desgracia mayor tras la explosión de un gasoducto en San Pablo Xochimehuacan, así como los pobladores que en el momento de "recibir el reporte y olía a gas, y lo que hicieron fue de inmediato llamar a la gente para que abandonara los hogares, las casas, incluso consiguieron camiones y hubo un desalojo de dos mil personas".

Exhortó a la ciudadanía a no guardar silencio ante este tipo de delitos además dehacer un llamado a la gente para que denuncie a quienes se dedican al huachicol, a los que perforan los pozos y perforan los ductos de gasolinas, y en este caso de gas.

"Hay gente muy irresponsable, porque es de alto riesgo", dijo.

Además, envió un mensaje a quienes se dedican al robo de combustible:

"Decirles a los que se dedican a estas actividades ilícitas que cometen un delito muy grave, que atenta contra la seguridad de las personas, contra la vida de las personas.

Y que también, porque a lo mejor no lo saben, eso no lo quitó la Suprema Corte, el robo de hidrocarburos es delito grave; entonces, al que se detiene no alcanza el derecho a una fianza. Entonces, que se sepa esto".

Caso Octavio Ocaña

El segundo hecho, al que se refirió fue hubo el asesinato del joven actor Octavio Ocaña en el Estado de México, por lo que ya instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para "ver las causas", ya que así lo solicitó el padre del occiso.

"Me enteré de que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer, ya di instrucciones al secretario de Gobernación para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso, que ayudemos".

Aunque aclaró que se trata de una investigación que les compete a las autoridades del Estado de México.

"De todas maneras vamos a participar siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México, hay buena relación con el gobernador de modo que no tendremos ningún problema".

Migrantes asesinados por la GN en Chiapas

Y el tercer tema, tiene que ver el caso de unos migrantes que fueron baleados por la Guardia Nacional, en Pijijiapan, Chiapas, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, ya que no debieron de actuar así, ya que "hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes".

"Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos ante el Ministerio Publico porque perdieron la vida dos, si, no se detuvieron, pero no hicieron más que salir rápido, sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía, de la guardia Nacional, no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon".

Se comprometió a darle seguimiento a este caso para esclarecerlo y evitar se repita.