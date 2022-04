Habla AMLO sobre caso Úrsula Salazar: llama a ventilar casos de impunidad

"Si la veo en la calle no la identifico", explicó.

Detalló que "en efecto una sobrina, porque es hija de una prima hermana, o sea, la abuela de esta diputada, se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela, la abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas".

López Obrador reiteró que, en este caso de supuestos "moches" como en otros, no se puede juzgar a nadie de manera sumaria, por lo que se debe de investigar para probar algún delito.

Sin embargo, enfatizó su postura de que en su gobierno no habrá impunidad para nadie que viole la ley, "no se permitirá ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen".

Destacó que nadie estará por encima de la ley, aunque sea un familiar "cercano o lejano".

"No amiguismo no influyentismo, no nepotismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, pero puede ser un familiar, cercano lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito debe ser castigado".

El político tabasqueño señaló que no ha tenido comunicación con la diputada local tamaulipeca y que el caso lo ha estado siguiendo por los medios de información.

