Gutiérrez Luna no ratificará denuncia contra consejeros del INE: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador , dio a conocer que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, no ratificará la denuncia en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral ( INE ) que se votaron por aplazar la consulta para la renovación de mandato.

"Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal, retirarla (...) Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que presente una denuncia, porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo y dice me retracto o ya no prosigo con la denuncia", dijo.

Reconoció que la postura de Gutiérrez Luna, coincide con la de su gobierno de "cero persecución" contra nadie.

"Qué bien que lo hizo porque no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores. Que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son", indicó.

Minutos después de que terminara la conferencia presidencial, la Cámara de Diputados, a través de un tuit, dio a conocer que:

"La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que, escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMéxico".