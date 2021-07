Guardia Nacional vigilará distribución de Gas Bienestar, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este jueves que la Guardia Nacional podría ser la encargada de vigilar la distribución del Gas Bienestar, la nueva empresa que conformará.

Según El Financiero, la creación de Gas Bienestar tiene tres objetivos o medidas, dijo: la primera es fijar el precio máximo del gas, lo cual consideró que no serviría de mucho pues las empresas no cumplirían con este tope. Lo segundo sería vigilar que no se venda más caro. Lo tercero es la competencia.