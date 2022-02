Asimismo, el funcionario recordó que terminó a gritos con el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez-Mont.

"En un momento me dice el secretario: 'Dice el Presidente que no te apoyamos para esto', y le dije, 'dile al Presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños'", manifestó.

Resaltó que padres de familia de las víctimas del accidente, le comentaron que Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperando para curar a los niños.

