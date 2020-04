Grupo Heineken frena la producción de todas sus cervezas en México

Ya que el gobierno mexicano ha declarado que solamente se realizarán actividad esenciales en el país, las cerveceras han respondido. La reacción de más peso ante esta declaratoria la dio Grupo Heineken, que frena la producción de todas sus cervezas.

Se detendrá la distribución nacional de todas sus marcas internas, en donde destacan las cervezas Tecate, Indio, Sol, XX, Bohemia y más.

La decisión de la cervecera reduce el número de bebidas alcohólicas en el país, ya que este gran emporio acapara la mayor cantidad de ventas en todo el país. Con la salida de Grupo Heineken, la otra gran cervecera nacional, Grupo Modelo, perteneciente a la titánica Constellations Brands, tendría el dominio total de la venta de estas bebidas en México.

Grupo Heineken cuenta con 7 plantas productoras de cerveza en todo el país, asegurando distribución para todo el territorio nacional, además de ser una de las empresas con más presencia en televisión y eventos deportivos. Su paro de actividades también responde a una estrategia para que se deje de consumir alcohol en bares, impulsando a que los ciudadanos se resguarden en casa.

El gobierno mexicano espera en las próximas semanas su escenario más complejo por el coronavirus. Aún no se ha dictado ningún tipo de reclusión obligatoria, pero día a día las autoridades sanitarias recuerdan e invitan a los mexicanos a no salir de casa por ningún motivo lúdico. Es ahí en donde el alcohol funge un papel interesante. La otra gran cervecera nacional no ha limitado su producción.

