Graduación de médicos especialistas consolida al IMSS como escuela de medicina

En la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se consolida como la mejor escuela de medicina al forjar al 60 por ciento de especialistas en México, afirmó el director general, Maestro Zoé Robledo, al encabezar la Ceremonia de Clausura del Ciclo Académico 2020-2021 e Inauguración del 2021-2022 de los Cursos de Especialización Médica.

"Para poder decir que somos una gran escuela solamente se puede confirmar con dos elementos: tener a los mejores maestros, a las mejores maestras y, sobre todo, tener a los mejores alumnos, a las mejores alumnas, y creo que este año durante la pandemia eso se ha podido confirmar", sostuvo.

Zoé Robledo resaltó que para fortalecer la formación de médicos residentes y darles oportunidades de acceder al IMSS, se trabajó con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para nuevas contrataciones, a fin de cubrir el déficit de especialistas que había en 2020.

"Pasamos de 4 mil 613 a 5 mil 800 de los que aplican el Examen Nacional de Residencias Médicas, y esto significó una inversión, nunca gasto, de más de 300 millones de pesos", puntualizó.

Agregó que en 2020 se realizó la más grande contratación de los últimos seis años: 5 mil 229 médicos y 16 mil 470 enfermeras, antes del COVID-19. Indicó que de los 4 mil 305 médicos especialistas egresados del reclutamiento de 2020 se contrató al 83.48 por ciento.

Sobre los 4 mil 587 médicos que concluyeron su residencia, Zoé Robledo indicó que su aprendizaje se dio "en terracería y jamás en lo cómodo del pavimento", ya que esa es la gran diferencia de un especialista formado en el Seguro Social.

Por su parte, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, dio la bienvenida a 10 mil nuevos residentes y destacó el apoyo del director general del Seguro Social, del área administrativa y del Sindicato para aumentar el número de plazas; "no tiene precedente este incremento, por eso hoy estamos de fiesta".

A los más de cuatro mil 500 residentes que egresan de las diversas especialidades, los invitó a quedarse, "queremos que sigan con nosotros, porque sabemos el gran compromiso y la calidad de formación que tuvieron en el Instituto".

En su mensaje, el secretario general del SNTSS, doctor Arturo Olivares Cerda, resaltó la participación de los médicos residentes durante la pandemia e indicó que se adiestraron en un entorno de alta complejidad donde han puesto a prueba sus conocimientos, temple y liderazgo.

Refirió que se lleva a cabo una contratación masiva de médicos especialistas y aseguró que en el Seguro Social hay una plaza para cada uno de ellos, quienes son testimonio de que "en el IMSS contamos con mujeres y hombres del más alto nivel".

En su intervención, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, subrayó que la medicina exige hambre de conocimiento, disciplina, tenacidad, colaboración y temple, competencias que se desarrollan desde la vocación de servir a la humanidad.

Precisó que la profesión médica exige una preparación cada vez más especializada, y como ejemplo está la pandemia por el SARS-CoV-2, donde "las instituciones educativas de nivel superior estamos convocadas a trabajar de manera coordinada con los organismos del sector salud como el IMSS".

En tanto, a través de un videomensaje, el doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoció al IMSS como la institución más importante de la nación formadora de médicos que servirán a la sociedad con sus conocimientos y destrezas.

Indicó que el país está en deuda permanente con el personal de salud, que por su desempeño en la pandemia fue reconocido por el Senado de la República: "son ustedes la generación Belisario Domínguez".

En representación de los residentes egresados, la doctora Alina María Quintana Mendvil, destacó que su generación llegó al mejor lugar y pidió a sus compañeros confiar en sus conocimientos para lograr la preservación y conservación de la salud.

"Seamos el especialista que nos gustaría que estuviera ahí el día que nosotros estemos del otro lado", subrayó.

Invitó a los nuevos residentes a portar con orgullo y poner en alto el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, usar las alas del águila, volar, enseñar y dejar una parte de sí mismos en cada lugar al que vayan.

Reconocimientos entregados

Durante la ceremonia se entregaron ocho diplomas en representación de los 4 mil 587 médicos residentes egresados a: doctora Alina María Quintana Mendivil, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 48 de la Ciudad de México Norte; doctora Ilse Elizalde Barrera, de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 21 de la Ciudad de México; doctor Gabriel Gómez Pantoja, de la UMF No. 33 El Rosario de la Ciudad de México Norte; doctor Francisco Jacob Aviña Magaña, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Dr. Victorio de la Fuente Narváez".

También la doctora Lourdes Martínez Gómez, de la UMF No. 75 del Estado de México Oriente; doctor Luis Arturo Rodríguez Sánchez, de la UMAE del Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; doctora Paulina Carreño Pérez, de la UMAE del Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", del CMN La Raza; y doctora Anabel Belén Castro, de la UMAE del Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret" del CMN La Raza.

Además, se reconoció a los médicos residentes egresados y profesores autores de las mejores tesis en el área quirúrgica y médica. También se distinguió al médico residente líder de Equipo Respuesta COVID, doctor Luis Alfredo Guevara Izaguirre, de la UMAE Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", del CMN La Raza.

Participaron en esta ceremonia la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR; doctora Carolina del Carmen Ortega Franco, encargada de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud; Luisa Obrador Garrido Cuesta, encargada de despacho de la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Nayeli Fernández Bobadilla, secretaria de Acción Femenil del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS; así como el seguimiento virtual de residentes egresados.