Gorila suelto genera temor en municipio de Hidalgo (+Video)

Mediante un video difundido en redes sociales, se mostró la presencia de un gorila extraviado en el municipio de Villa de Tezontepec, en el estado de Hidalgo, por lo que autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse alerta en caso de avistar al animal.

Asimismo, la alcaldesa pidió a los habitantes su apoyo para capturar al primate y puso a disposición el número de contacto de Protección Civil (743-741-013) y el de emergencias (911), para que el personal especializado acuda inmediatamente para atender el llamado.

No obstante, el ayuntamiento aun no sabe de donde salió el ejemplar y no compartió más información relevante de éste.

Trascendió de manera extraoficial que la criatura habría huido de un lugar donde vivía en cautiverio en el Estado de México, en Santa María Temascalapa, zona aledaña de donde fue visto en Hidalgo.

En el metraje difundido en redes sociales se oye a dos jóvenes tratando de enfocar una silueta negra al lado de un árbol que se camufla en la oscuridad de la noche. Al alumbrarlo con una lámpara comienzan a analizarlo, creyendo que se trataba de un perro, pues el pelaje negro no les permitía ver claramente.

"Es un perro...", dijo uno de los muchachos. "Pero no se mueve güey, ya nos hubiera voleado a ver. Alúmbrale pen****", le responde el segundo.

"Alúmbrale", le repite el segundo joven a su amigo, quien le indica que se espere un momento.

Repentinamente el gorila se gira pero solamente se ven sus ojos brillantes por la luz. Asustado, uno de los jóvenes dice: "A la ver** ¿Ya viste? Ya no lo provoques". "Está muy grande ese perro ¿no?", responde el otro. Al final, los chicos prudentemente optan por retirarse y dejar tranquilo al ejemplar.

Muchos usuarios pensaron que se trataba de un montaje o un video de broma sobre alguna leyenda urbana, pero cuando las autoridades comenzaron a alertar sobre la posible presencia de un gorila extraviado, bromearon y especularon sobre la procedencia del animal.

"¿Pero quién demonios tiene un gorila? ¿A quién se le escapó la ´mascotita´? Nuevo terror desbloqueado!!!", "Una disculpa era mi tío que está crudo", "Se les escapó de algún Partido...", "Que miedo vivir en Suiza y perderme estas bellezas", fueron algunos de los comentarios.

Datos sobre los gorilas de montaña

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), los gorilas de montaña son una especie en peligro de extinción, a causa de la pérdida de su hábitat, la caza furtiva y la transmisión de enfermedades de los humanos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advirtió que comúnmente la carne, cráneos y partes de gorilas, como manos, así como de otros grandes primates son objeto de comercio a precios exorbitantes en el mercado negro de EU, Europa y otras regiones, donde son utilizadas para elaborar diferentes productos ocasionando que la especie se encuentre a punto de extinguirse.

Un artículo de National Geographic reveló que los gorilas de montaña son capaces de trepar árboles, pero generalmente se encuentran en tierra y viven en comunidades de hasta 30 integrantes. Las familias usualmente están dirigidas por un macho adulto mayor dominante, a menudo identificado por su lomo plateado, es decir, una franja de pelo blanquecino en su pelaje trasero.

#Nacional | "Está muy grande ese perro ¿no?", jóvenes captan en video un gorila (sí, leíste bien), en Villa de Tezontepec, Hidalgo. Las autoridades locales ya alertaron a la población sobre este hecho. pic.twitter.com/CaRazyjMyP — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) May 30, 2023