gobiernos_neoliberales_obligaron_a_veracruzanos_a_cruzar_la_frontera_por_dinero

En la conferencia de prensa de este jueves, el titular del Ejecutivo federal que Veracruz al igual que Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Oaxaca se quedaron sumidos en el abandono. Por ello, la obra del Tren Maya representa desarrollo y crecimiento para el sureste mexicano.

"Lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún y la Riviera Maya, hasta el sur de Quintana Roo se quedó en la marginación, creció el norte de Quintana Roo, Cancún, y desde luego no creció Yucatán, no creció Campeche, no creció Tabasco, no creció Chiapas, no creció Oaxaca, no creció Veracruz".

Resaltó que entidades, como Veracruz, sólo eran vistas para sacarle todas las riquezas, no se invertía a pesar de su potencial económico y en otras, como Campeche Tabasco y Chiapas, solo extraían el petróleo que servía para integrar el presupuesto nacional pero no se les regresaba nada.

"Entonces, nosotros queremos un México de igualdad, que haya crecimiento en el norte, que haya crecimiento en el centro y que haya crecimiento en el sur, parejo, no islas de crecimiento rodeadas de abandono y de pobreza. Es un desarrollo horizontal, para todos, y eso es lo que estamos logrando, el que haya trabajo, haya oportunidades y cuidando al medio ambiente, desarrollo sustentable, que es lo que se busca".

Al referir que el Tren Maya va a ser "algo muy bueno para el sureste", López Obrador subrayó que al ser hombre de campo, entiende la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, "sé lo que son los árboles, amo los árboles, aprendí a proteger la flora, la fauna, no somos destructores".

Y enfático dijo "O sea, que no nos confundan" esto en alusión a la campaña que emprendieron un grupo de actores y cantantes en oposición al tramo 5 del Tren Maya.

