Gobierno ordena compra de píldoras Merck y Pfizer

"Ya se está adquiriendo, ya yo di la instrucción de que se comprara los medicamentos y seguramente ya deben de tener un avance en la adquisición, ya es posible que mañana nos digan cuándo están los medicamentos, cómo se van a distribuir, cómo usarse", indicó.

Imagen del Golfo al cuestionarle cómo sería el mecanismo para que los pacientes puedan adquirirlo en farmacias, el titular del Ejecutivo dijo que se está analizando esta posibilidad, aunque se dijo en contra de que sean comercializadas.

"Nosotros no queremos eso, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita", insistió.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que esta decisión se basa en la experiencia que se vivió con las pruebas rápidas para detectar el coronavirus, cuya venta se dio intensamente en redes sociales.

"Ya ven que lo que hicieron algunos con las pruebas, que ya las estaban vendiendo, eso no, la salud es un derecho, no un privilegio, es de los cambios que tenemos que convertir en realidad (...) Lo que sí puedo decir es que ya se está adquiriendo, ya yo di la instrucción de que se compraran los medicamentos y seguramente deben tener un avance en la adquisición", comentó.

López Obrador dijo que las autoridades sanitarias deben analizar la conveniencia de que estos tratamientos estén alcance de los pacientes para evitar abusos e inconformidades ante la falta de acceso, pero aseguró que "si hay medicamento suficiente no hace falta que se venda", como sucedió con las vacunas contra el Covid-19.

"Que ellos nos digan ¿no?, si conviene o no conviene para que no haya abusos, pero que al mismo tiempo garanticemos la libertad de la gente, nadie diga: ´Es que no tengo yo acceso, no tengo posibilidad de tener el medicamento´. Yo creo que si hay medicamento suficiente no hace falta que se venda, como las vacunas. Hemos logrado vacunar a todos, todos, todos, todos, ricos y pobres, a todos y lo vamos a seguir haciendo, es un derecho.

Insistió en que la gratuidad de los medicamentos se da porque la gente paga impuesto, de ahí que su gobierno busca que siga vigente el derecho del pueblo a la salud, derecho a la seguridad social.

"Todo eso no debe ser no debe de ser letra muerta, sino debe de aplicarse. Entonces, mañana ya les informamos y damos respuesta a tu pregunta".

Se comprometió a que mañana, en el contexto del Pulso de la Salud, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch, ofrezca más detalles sobre estos dos tratamientos y explique sí es viable su venta en farmacias.

AMLO y su tratamiento contra Covid

En este contexto, López Obrador compartió que después de haber dado positivo a SARS-Cov-2, los especialistas le propusieron suministrase alguno de estos dos tratamientos, ya aprobados por Cofepris para su uso por emergencia sanitaria, pero decidió medicarse con paracetamol, dado que su sintomatología era leve.

"A mí me propusieron que yo me aplicara ese tratamiento, son en un caso son 40 pastillas, con cuatro cada 12 horas durante cinco días y se quita el Covid. Se está recomendando que eso se aplique cuando hay molestias, síntomas muy graves, o sea, calentura, sobre todo para gente mayor, que tiene ya otras enfermedades; si no, mejor con lo que se está tratando, ya lo que expliqué yo (...) Opté por lo segundo, porque no tenía síntomas delicados", apuntó.

Indicó que Paxlovid y Molnupiravir han resultado ser efectivas para combatir los síntomas del virus en pacientes en condición grave.

"Ya están autorizados dos medicinas, antivirales, y parece que son efectivas, siempre y cuando se apliquen a tiempo (...) en un caso son 40 pastillas, son cuatro cada 12 horas durante cinco días, y se quita el Covid", dijo.

López Obrador reveló que su tratamiento contra el SARS-Cov-2 consistió en aislarse, tomar mucha agua, tomar paracetamol por dos días y miel con limón para la molestia de la garganta y la disfonía que presentaba, y en tono de broma dijo que "aunque está caro el limón procuraba no ponerle tanto".

"Mis síntomas fueron leves, no tuve calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90, no tuve malestar de cuerpo, dos días en ronquera y ardor en la garganta. Básicamente eso", dijo.

Dijo que, aunque algunos se burlen, el Vaporub fue otro de los remedios tradicionales de los que echo mano como tratamiento contra el virus.

"Se burlan del Vaporub, pero ayuda, sobretodo porque a todos nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita en el pecho, la espalda, en la planta de los pies, a los niños, a los adultos, a todos, siempre y cuando quien está haciendo la caricia esté libre de Covid", dijo.