AMLO: no se otorgarán permisos donde no hay agua

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México fomenta la inversión extranjera con visión sustentable en el territorio nacional, a fin de brindar bienestar social y proteger el ambiente.

"Cualquier inversión, si es grande, implica más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público, entonces no es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable o que haya crecimiento con bienestar. (...) Decirles dónde es posible que se invierta, que haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano", remarcó.

Reiteró que las industrias deben asentarse en lugares donde puedan ofrecer servicios básicos sin comprometer el abasto local para uso doméstico.

"Si no hay agua, no habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible, (...) no podemos seguir con la misma política", subrayó.

"Sí nos importa mucho que se invierta en el país porque significa la creación de empleos, pero queremos también cuidar el territorio, no destruir el territorio, garantizar que no le falta agua a la gente porque el pueblo tiene que estar siempre por delante", enfatizó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que una compañía especializada en la fabricación de vehículos eléctricos podría invertir en el país.

Confió en que, al participar en asuntos relacionados con la lucha contra el cambio climático, los empresarios extranjeros demostrarán su dimensión social y ambiental ajustándose a las normas en México.

"No se puede caer en la anarquía, en el desorden. En el norte, en general, ya falta agua. O sea, son muy pocos los lugares donde hay agua. Cada tres años, Conagua emite una recomendación sobre la existencia de las aguas subterráneas, aguas superficiales, lo que se tiene de agua. (...) Están en rojo algunas regiones, estados", acotó.

Refrendó el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación de atender, junto a autoridades estatales, la sequía en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, a partir del acueducto El Cuchillo II y la Presa Libertad.

Adicionalmente, la federación también impulsa el proyecto Agua Saludable para la Laguna con una inversión estimada de 12 mil millones de pesos en beneficio de habitantes de Coahuila y Durango.

"Es llevar el agua de una presa, tratarla y hacer un acueducto que se está construyendo hacia la Laguna; estamos hablando como de 100 kilómetros", explicó.