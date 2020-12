Gobierno Federal no se opondrá en comercialización de vacunas por parte de IP

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobierno Federal no se opondrá a que empresas privadas comercialicen la vacuna contra el Covid-19, siempre y cuando cuenten con la autorización de Cofepris.

"Si ellos quieren comprar la vacuna no hay ningún obstáculo (...) No nos oponemos a que una empresa pueda importarla si la adquiere en cualquier parte del mundo; si ya está autorizada por Cofepris, pues se puede utilizar en México sin problema", comentó.

López Obrador señaló que hasta el momento no hay ninguna empresa que esté solicitando importar vacunas para su venta en el país.

Pero aclaró que el gobierno se opondría, incluso, lo denunciarían, si la vacunas con las que ya se tiene un contra fueran las que se entregaran a las empresas particulares.

El jefe del Ejecutivo señaló que en la salud al igual que en la educación, cualquier persona puede buscar una opción en la iniciativa privada, ya que es un derecho legítimo, solo que el Gobierno Federal pretende dejar a un lado el "cuánto tienes, cuánto vales", así como el "poderoso caballero, don dinero, pues no todo se compra con dinero.

Por lo que, López Obrador reiteró que se garantizará la adquisición de la vacuna para que se aplique de manera universal y de forma gratuita. Aclaró que aplicarla de manera universal significa "que sea para todos, para ricos y para pobres".

El Presidente también dijo que los gobiernos estatales pueden adquirir la vacuna contra el coronavirus, aunque bajo la reglamentación existente, ya que se trata de un asunto de seguridad nacional y de seguridad pública, motivo por lo que el Gobierno Federal ha establecido leyes y un decreto para dicho propósito.

"Nada más que no es el dinero, como se dice coloquialmente, lo que rifa no es el dinero, no es porque ´yo tengo dinero y yo me voy a proteger primero que el que no tiene dinero´. Tampoco es el influyentismo político: ´yo tengo un cargo, soy diputado, soy senador, soy secretario, soy presidente de la República y a mí me tienen que proteger primero´, nada de eso.", puntualizó.

Por otro lado, el político tabasqueño subrayó que la vacuna será aplicada tanto al personal medico del sector privado público como del sector privado que están atendiendo pacientes covid.

"Y aquí aclaro algo que considero importante: la vacuna que se está recibiendo se va a aplicar a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud del sector público y privado que atienden covid-19, aunque no son muchas las camas que tienen los hospitales privados, de todas maneras los que trabajan atendiendo covid-19 en hospitales privados van a tener la vacuna, esto es en general".