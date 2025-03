Gobierno de México denuncia inversión de 20 mdp en cuentas falsas sobre Claudia Sheinbaum y AMLO (+VIDEO)

El Gobierno de México expuso que la oposición ha invertido en cuatro días alrededor de 20 millones de pesos (mdp) para la activación de cuentas falsas en la red social X, con la intensión de generar mensajes en contra de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo Federal, aseguró que es importante que se conozca esta información ya que es necesario conocer de dónde salen los recursos para levantar tendencias falsas y las cuales no tienen mucho impacto.

"Es una investigación muy profunda que se realizó en particular para este caso, pero que se realiza normalmente cuando hay estos hashtags que se impulsan, estas tendencias que se impulsan, y que muestran que en realidad no son personas, sino que sencillamente están armadas. Lo cierto es que no tienen mucho impacto, ahí está la campaña electoral donde mantuvieron por meses estas etiquetas, estas tendencias y el resultado de la elección fue más de 30 por ciento que obtuvimos nosotros frente al segundo lugar. De todas maneras es muy importante denunciarlo, porque alguien está destinando recursos ¿de dónde? 20 millones de pesos en cuatro días para poder levantar una tendencia que es una tendencia falsa", destacó.

También te puede interesar... Lo mejor de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 18 de marzo

Resaltó que quienes impulsan este tipo de campaña no tienen fundamentos y que lo único que buscan es desprestigiar a partir de inventos.

"Es importante que se conozca que hay dinero, quien sabe de dónde, nacional y extranjero vinculado con estas tendencias que quieren levantar pues de manera vacía, porque no son personas, y claro hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte de esta campaña. Distinto a que la opinión crítica con fundamento, eso es otra cosa, en México hay debate, democracia y se puede discutir, el problema es cuando organizan una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento, eso no, no estamos de acuerdo y hay que denunciarlo", aseveró.

El coordinador de Infodemia, Miguel Elorza Vásquez, informó que entre el 12 y el 17 de marzo, en la red social X, se detectó la activación de diversos hashtags (etiquetas) de ataque en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum, del expresidente López Obrador y del Gobierno de México, tales como: #NarcoExPresidentaAMLO; #NarcoPresidentaClaudia y #LutoNacional.

Estas etiquetas se han mantenido en tendencias nacionales de forma sostenida con una alta intervención de cuentas tipo bot, además dentro de las cuentas impulsoras, se detecta la participación de personajes políticos de la oposición.

Sobre la etiqueta, #NarcoExPresidentaAMLO, aseguró que se detectó una suma de 235 mil 569 publicaciones realizadas por 33 mil 593 cuentas tipo bot. De las cuales 9 de cada 10 de han impulsado otras etiquetas de ataque en el pasado y 7 de cada 10 cuentas han publicado mensajes a favor del PRIAN.

De las 33 mil 593 cuentas: 92.31 por ciento de las cuentas bots coinciden con al menos una etiqueta de erosión con las granjas de 2024 y 72.71 por ciento coinciden en al menos una etiqueta en apoyo al PRIAN.

Acerca de #NarcoPresidentaClaudia, precisó que se tiene registro de 127 mil 461 publicaciones realizadas por 25 mil 774 cuentas tipo bot. De las que 7 de cada 10 cuentas han impulsado otras etiquetas de ataque en el pasado y 7 de cada 10 han publicado mensajes a favor del PRIAN.

De estas 25 mil 774 cuentas: 71.3 por ciento (18 mil 377 cuentas) usaron al menos una etiqueta de erosión; 72.8 por ciento (18 mil 506 cuentas bot) coinciden en al menos una etiqueta a favor del PRIAN.

Explicó que se han invertido 20 millones de pesos en cuatro días para la activación de cuentas tipo bot y difusión de mensajes falsos, esto considerando que en total se activaron 147.2K cuentas tipo bot generando más de 1 millón 366 mil 530 menciones en total, manteniendo en promedio 2 etiquetas en tendencia nacional.