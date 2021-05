Gobierno dará toda la información sobre caso del gobernador de Tamaulipas

"Yo no puedo como titular del Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia, y yo represento al Estado Mexicano", dijo.

Presentó el supuesto de que Cabeza de Vaca hubiera sido detenido en Estados Unidos "imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros de nuevo? Como hemos quedado durante décadas, como tapaderas, como el país, no sólo de la corrupción, el país de la impunidad y eso se acabó, ya no "seremos el hazmerreír de nadie".

El Mandatario señaló que, asumiendo las implicaciones que conlleven, daría a conocer el oficio que "envío la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero"; al igual que en el caso del general Salvador Cienfuegos, dará a conocer el expediente de la investigación.

Así que pidió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, leer el documento que envió el Departamento de Justica de Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, donde le solicita información referente a cuentas bancarias del mandatario estatal de extracción panista para una investigación sobre presunto de lavado de dinero.

"La carta dice: estimado doctor Santiago Nieto Castillo por medio del presente me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativos los cuales se cree están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y/o viajes en los Estados Unidos, México y otros países", leyó Ramírez Cuevas.

Al momento de leer la lista de los nombres, el Presidente le indicó que se situara solo en el renglón que mencionaba a García Cabeza de Vaca:

"Está el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es el mandatario de Tamaulipas, y está la lista, y que ´para cualquier duda o aclaración en relación a esta investigación no dude ponerse en contacto con el agregado jurídico adjunto, John Isakson, al número telefónico y correo (...) Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de nuestra distinguida consideración y respeto. Firma Joseph González, agregado jurídico", concluyó.

- ¿Qué encontró Santiago Nieto en esa diligencia Presidente?, ¿Se presentó ya una denunciara? se le preguntó.

"Eso Santiago Nieto informará y el agregado jurídico de EEUU, y ya están actuando; no como en gobiernos anteriores que no se contestaban este tipo de oficios", refirió en la ronda de preguntas y respuestas.

El Mandatario comentó que es muy probable que esta investigación ya haya sido enviada a la Fiscalía General de la República (FGR), pues en su administración no se tolerará la impunidad "antes mandaban información así, se blanqueaba a quienes se investigaba desde el extranjero, entonces ya no".

Rechazó que desde Palacio Nacional haya salido la "instrucción" de llevar a cabo la detención del mandatario estatal, como lo denunciaron integrantes de la Alianza Federalista en una conferencia de prensa.

"Es una cuestión que está tratando la FGR, que es independiente, autónoma, yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. No soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores, que esa es su doctrina", expresó.

Sobre la situación de gobernanza en Tamaulipas, López Obrador señaló si el Congreso Local no resuelve el caso, en el Senado de la República recae la atribución de recurrir a la figura de gobernador sustituto, de acuerdo al Artículo 76 constitucional.

"A mí no me parece eso, yo creo que lo deben de resolver en Tamaulipas, tampoco puede haber vacíos y se tiene que aplicar la ley, pero desde que volvió a funcionar el Senado en la época del Senado, de la República restaurada se estableció un artículo que ahora creo es el 76, en donde el Senado puede nombrar a un gobernador interino, para que se convoque a elecciones, es una facultad exclusiva del Senado", resaltó.

Ayer la Fiscalía General de la República informó que giró una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por lavado de dinero y defraudación; horas más tarde el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria

"Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional", dio a conocer la Secretaría de Gobernación.