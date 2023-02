García Luna tendrá que responder a fiscales de EU sin prohibir preguntas

El juez Brian Cogan se negó a prohibir temas o preguntas que la Fiscalía de los Estados Unidos haga si Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, sube al estrado a testificar a su favor la próxima semana.

"Debido a que ambas partes saben mucho más que la Corte acerca de los temas específicos de las preguntas que el gobierno podría hacer al acusado en el interrogatorio, la Corte es incapaz de dar al acusado la certeza que busca", respondió el juez Cogan en un documento que se compartió en Twitter.

La respuesta del juez Cogan se debe a que la defensa del ex secretario había solicitado que, de testificar en su defensa, no se preguntaran "ciertos temas".

Es decir, si Genaro García Luna testifica el próximo lunes 13 de febrero, el ex secretario deberá de responder sin restricciones a los cuestionamientos de los fiscales.

Pese a que no se ha confirmado la declaración de García Luna en su juicio, la moción hecha por su defensa dejó ver una posibilidad de que el súper policía de Felipe Calderón, suba a testificar.

Ante la moción del ex secretario, los fiscales solicitaron al juez que el alto ex funcionario de Felipe Calderón pudiera ser interrogado si limitaciones previas y, que en caso que se tenga que objetar en el interrogatorio, se haga directamente en la audiencia y no durante las preguntas de los representantes del Gobierno de los Estados Unidos.

Destacaron que el hecho que García Luna tenga un abogado de oficio, no quiere decir que no tenga dinero, por lo que urgieron a Cogan en recordar al jurado que el ex funcionario mexicano pagó, antes de su captura, 4 millones de dólares en efectivo por varias propiedad en Miami, Florida.