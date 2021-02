García Cabeza de Vaca acude a la Cámara para 'enterarse' de qué se le acusa

El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca informó que acudirá este miércoles a la Cámara de Diputados a exigir que le notifiquen de qué se le acusa y por lo cual la FGR pidió su desafuero.

"Como lo he dicho reiteradamente: en mi vida privada y pública, siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara", indicó.

"Quiero informarles que, una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen la acusación que ha formulado el ministerio público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa", apuntó.

"Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer, hace un año, cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones", comentó el mandatario.

Con información de Aristegui Noticias