Garantiza Segob insumos de salud en 11 entidades del norte del país

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó esta mañana una reunión virtual con los gobernadores de la región norte y noroeste del país para avanzar en el cumplimiento del "Acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional en la lucha contra el Covid-19" en la que se abordaron los temas de abasto de equipo de salud, combate a la inseguridad y apoyos económicos a la población.

En el encuentro participaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Trabajo, Economía, Seguridad y Protección Ciudadana, así como Defensa Nacional y Marina.

A los mandatarios de San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua, la secretaria Sánchez Cordero garantizó los insumos de salud necesarios para enfrentar la emergencia nacional por Covid-19.

"Estamos en este momento resolviendo todo tipo de peticiones por parte de gobernadores, para efecto de cuando sea necesario y Salud señalé que entramos en una Fase diferente a la que hoy nos encontramos, que hoy estamos en Fase 2, pues entonces estemos listos todo el país entero para poder seguir cuidando a los mexicanos", informó el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a su salida de la reunión que se celebró en Palacio Nacional.

Sobre el tema de la seguridad, destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para reforzarla en este tiempo de cierre tema y negó que se hubiera manifestado alguna preocupación de los gobernadores por el fenómeno de los saqueos que se han registrado en otras regiones.

"Yo creo, y como se ha demostrado en la Ciudad de México, en algunos lugares del Estado de México, han sido incluso organizados por gente que ha participado en actividades ilícitas en el pasado y que lo hacen para desestabilizar.

"Por fortuna no nos encontramos en una situación de desabasto, no nos encontramos en una situación donde la gente realice robo famélico, por fortuna todavía no estamos en una condición de esa naturaleza, así que no, en este caso no hubo ninguna petición al respecto", puntualizó el funcionario.

En el caso del apoyo a los trabajadores, el funcionario destacó que habrá asesoría permanente para los trabajadores que pueden ser despedidos injustamente, "porque independientemente de la declaratoria de emergencia los empresarios tiene la obligación de mantener a sus trabajadores trabajando, pagándoles además, me refiero trabajando en algunos casos desde casa y algunos otros por la propia actividad que desarrollan, simplemente pagando los salarios completos".

El subsecretario Peralta Saucedo informó que este miércoles se llevará a cabo una nueva reunión, ahora con los gobernadores de la zona centro occidente de la República Mexicana.