Gabinete de seguridad trabaja para esclarecer crimenes de secretaria y asesor de Clara Brugada: Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no especular y mantener la calma para esperar los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de la Ciudad de México, sobre los asesinatos de ayer de Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, asesor de Clara Brugada.

"Hago un llamado a todas y a todos... hay que tener mucha responsabilidad, el gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el gobierno de la Ciudad de México también. Lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este doloroso y lamentable acontecimiento", mencionó.

Durante la conferencia mañanera "en línea" desde Palacio Nacional, la mandataria dijo que Brugada no está sola y que el gabinete de seguridad trabaja junto con las autoridades capitalinas para esclarecer el crimen.

"A la jefa de Gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella, ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el Gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo", aseguró Sheinbaum.

El doble homicidio de funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno, sucedido ayer a las 7:30 horas de la mañana, ha consternado a funcionarios y ciudadanía, de ahí el llamado de la presidenta de evitar especulaciones en redes y medios.

La mandataria señaló que confía en que el caso se mantenga en la fiscalía local, no obstante, aseveró que si es necesario la Fiscalía General de la República (FGR) coadyuvará con el caso.

"Confiamos en que lo mantenga la Fiscalía capitalina, es una muy buena fiscal y todo el apoyo que requiera. Puede coadyuvar la Fiscalía General de la República si es necesario, pero confiamos en que se mantenga en la Fiscalía de la Ciudad de México", apuntó.

Subrayó que no se puede revelar la investigación, que hay que ser muy responsables y dejar de especular, "porque también le gusta mucho a la comentocracia estar especulando".

Aseguró qué hay que esperar y que la información se estará dando a conocer oportunamente, junto con el gobierno de la Ciudad de México.