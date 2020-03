Fuerzas Armadas operarán 10 hospitales por Covid-19, informa López Obrador

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a través de las Fuerzas Armadas, serán operados 10 hospitales que ya están terminados pero sin personal o sin equipo.

"Tenemos 10 hospitales que están terminados, pero no están equipados, están terminados y equipados pero faltan los médicos, los especialistas. Entonces estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército en el contexto de la aplicación si es necesaria del Plan DNIII, para que tanto el Ejército como la Marina en el Plan Marina, nos vengan a reforzar".

Sin adelantar vísperas, nos estamos preparando para enfrentar la etapa crítica del #coronavirus. pic.twitter.com/kEhX1FCDRk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 22, 2020

En compañía del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, a quien lo acompañó a supervisar un hospital, el primer mandatario explicó que habrá dos formas de atender a la población: los centros de salud, los hospitales del Insabi, los que están a cargo de los gobiernos estatales, del ISSSTE, del Seguro, de Pemex y otro plan emergente que va a estar a cargo del Ejército y de la Secretaría de Marina.

Asimismo, dio a conocer que ya instruyó a la Secretaría de Hacienda, para que se transfieran los recursos al Ejército. Enfatizó que el gobierno está preparado para enfrentar la epidemia y pidió guardar la calma, "no adelantar vísperas, no desgastarnos, hay etapas, estamos todavía en la primera etapa, tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante de la epidemia del coronavirus y vamos a sacar adelante a nuestro país", señaló.

Asimismo, dijo que se está trabajando profesionalmente y también cuidando que no se caiga mucho la economía, "porque vamos a salvar este obstáculo del coronavirus, pero no queremos que nos quede la economía muy deteriorada, que no se nos deprecie mucho el peso, que no tengamos desempleo, que podamos pronto recuperarnos".