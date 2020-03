Fueron 21 mujeres asesinadas en México durante los días de marcha y paro nacional

México vivió dos importantes días, la marcha feminista del 8 de marzo y el paro nacional femenino del 9 de marzo, en la lucha de las mujeres para exigir un alto a la violencia de género.

Durante La Mañanera de este 10 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó las movilizaciones aunque indicó que no se cambiará la estrategia de seguridad, la cual será reforzada además de que señaló que hay grupos conservadores que se aprovechan de la causa legítima.

El domingo pasado miles de manifestantes tomaron las calles de las distintas ciudades en el marco del Día Internacional de la Mujer y el lunes millones de ciudadanas pararon como forma de protesta, no trabajaron, no asistieron a los centros educativos y no realizaron actividades productivas para que se notara su ausencia.

López Obrador informó acerca de los temas de seguridad en esos días y de cuántas mujeres fueron asesinadas durante los días en que se registraron las jornadas de protesta y fueron 21 casos:

Domingo 8 de marzo: 10 mujeres asesinadas

Lunes 9 de marzo: 11 mujeres asesinadas

Además indicó que del pasado 11 de enero al 9 de marzo de 2020 se han contabilizado 587 homicidios dolosos de mujeres en México, los cuales se investigan porque no todos son catalogados como feminicidios.

Con información de...

https://noticaribe.com.mx/2020/03/10/reportan-21-mujeres-asesinadas-en-mexico-durante-los-dias-de-la-marcha-y-el-paro-nacional-de-mujeres/