FRENAAA en su derecho a manifestarse, aclara AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el contingente de FRENAAA está en su derecho de manifestarse, por lo que serán cuidados.

"Que se sientan seguros porque nosotros vamos a estarlos cuidando, van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades", refrendó.

"No creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, sino, entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado", dijo.

López Obrador indicó que, si este movimiento se manifestará hasta que el deje el cargo, deberían tomar en cuenta la revocación de mandato, el cual se llevará a cabo el primer trimestre del 2022.

"Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten y, si el pueblo dice que yo me vaya, entonces sí a Palenque, Chiapas; si el pueblo dice que me quede termino en 2024, ese es el procedimiento establecido".

Señaló que este fin de semana se les impidió el paso hacia la plancha del Zócalo capitalino, con la finalidad de que no hubiera confrontaciones con otros grupos de manifestantes, así como preservar las instalaciones de la Catedral Metropolitana; decisión tomada por el gobierno de la Ciudad de México.

Compartió que dio la instrucción para que Gilberto Lozano, líder de FRENAA, fuera atendido y hubiera atención médica para los manifestantes.