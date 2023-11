Fotografía de una novia se viraliza por extraño reflejo ¿Qué ves?

En redes sociales se volvió viral la imagen de una mujer quien se está probando un vestido de novia, pero que sorprendió a los usuarios es el reflejo que se puede observar en el espejo.

Se trata de la escritora y humorista estadounidense Tessa Coates, quien compartió en Instagram la imagen que horrorizó a sus seguidores.

"Fui a comprar un vestido de novia y el tejido de la realidad se desmoronó. Esta es una foto real, no photoshopeada, no una panorámica, no una Live Photo, si no puedes ver el problema, por favor sigue mirando y entonces no podrás dejar de verlo”.

Escribió para acompañar la foto.

En la imagen, las manos de Tessa aparecen en tres posiciones diferentes entre los dos espejos y el lugar en el que se encuentra.

Usuarios de la red social quedaron perplejos ante la imagen y varios dudaron si felicitar a Tessa por su compromiso o decirle que huyera.

Asimismo, los comentarios no se hicieron esperar haciendo referencia al escalofriante hecho.

"Toda esta secuencia de acontecimientos es a la vez absolutamente aterradora e hilarante", "¡¿Cómo es posible?! Espejos mágicos"

Tessa detalló que había ido a la tienda de novias por su cuenta y envió algunas fotos a su hermana, quien señaló la discrepancia entre las tres versiones de sí misma.

La mujer admitió que quedó atónita y se sorprendió al ver la espeluznante imagen.

Posteriormente, investigó si era una foto en directo o de una ráfaga y ninguno de los dos parecía ser el caso.

"Estoy asombrada, así que lo primero que hice fue volver a la tienda y preguntar si en realidad eran espejos o cámaras", relató Tessa.

Incluso, Tessa fue a una tienda de Apple buscando desesperadamente que un "Genio" la ayudara a averiguar, pero tras dos horas de espera, un empleado admitió que nunca había visto un caso tan grave.

¿Qué opinas?