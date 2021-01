Fiscalía de la CdMx solicita desafuero de Mauricio Toledo para proceder penalmente

La fiscal de la Cdmx, Ernestina Godoy, indicó que se buscará que la Cámara de Diputados quite el fuero a Mauricio Toledo, ex jefe delegacional en Coyoacán, para poder proceder penalmente en su contra, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

En conferencia de prensa virtual, la funcionaria informó que el actual diputado federal del Partido del Trabajo tiene un patrimonio que resulta incongruente con sus ingresos reportados.

"En cada una de las fases de este procedimiento, el Ministerio Público de la ciudad de México probará la responsabilidad penal del diputado mencionado en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito acreditado con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados", expuso.

"He instruido al titular de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos para que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución acuda hoy a la Cámara de Diputados para que presente la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Toledo, ex jefe delegacional en Coyoacán, ex diputado local en la Ciudad d México y actual diputado federal; una vez que esto ocurra esta fiscalía procesa penalmente en contra de esta persona".

El 4 de septiembre pasado, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del diputado federal.

Con información de Aristegui Noticias