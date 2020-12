Firma AMLO acuerdos para regular outsourcing y reparto de utilidades

El Presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió 4 acuerdos con la iniciativa privada y el sector obrero para regular el outsourcing y el reparto de utilidades a los trabajadores que estén contratados bajo esta figura.

Sin la presencia de los representantes de los medios de comunicación, informó que se presentará una nueva iniciativa sobre el outsourcing, ya que el tema del reparto de utilidades no estuvo considerado en la que sería analizada en estos días, por lo que solicitará a la Cámara de Diputados sea discutida en febrero y así buscar un "mecanismo justo y equitativo" para su repartición.

"Se le va a pedir, respetuosamente, al Congreso que nos esperen, de modo que la iniciativa que se está presentando pueda ser enriquecida a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue".

López Obrador agradeció a los empresarios y al sector obrero llegar a un primer acuerdo para comenzar el proceso de consulta entre el Gobierno Federal, el sector empresarial y el sector obrero para enriquecer la iniciativa que, se presentará el próximo año, en beneficio de los trabajadores y del desarrollo del país.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dio a conocer los puntos sobresalientes de los acuerdos firmados entre el sector público y la iniciativa privada para regular la subcontratación:

1) Las empresas comenzarán a regular sus plantillas laborales de acuerdo a la ley presentada por el Ejecutivo Federal

2) El sistema de reparto de utilidades será discutido entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago.

3) Se solicita al Poder Legislativo posponer la discusión de la reforma para regular la subcontratación para el 2021

4) Las empresas que manejan nóminas abandonarán prácticas irregulares perjudiciales para trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre, pues de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente.

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), reconoció la existencia de la subcontratación en algunas empresas, y lo calificó como outsourcing blanco y outsourcing negro, por lo que hizo un llamado al sector empresarial a llegar a un acuerdo, pues de él dependen mucha gente y sus familias.

"Creo que estar aquí en Palacio Nacional, con el Presidente de la República, con el sector empresarial y con el sector obrero implica que no hay piedras en el camino, que siempre podemos hablar todos; que porque hablemos con empresarios no es que estemos llegando a convenios que afecten a los trabajadores, que los sindicatos tenemos distintas formas de manejar las cosas, pero todas son respetadas por todos nosotros, también por el gobierno. Por eso creo que no tiene mucho que analizarse del proyecto que nos están presentando y que, repito, estuvimos viendo ayer", aseguró.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo estar de acuerdo con el Presidente de la República en el sentido de que "nada debe de ser por la fuerza, siempre por la razón y siempre por el entendimiento", por lo que están en la disposición de dialogar y que los trabajadores reciban lo que les corresponde de acuerdo a su esfuerzo.

Señaló que "el acuerdo que vamos a firmar, a tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en cuanto al tipo de nóminas que van a buscar".

Confío en que la iniciativa que será enviada en febrero próximo a la Cámara de Diputados será mucho mejor de que la que originalmente partió la discusión y el análisis y habr{a tiempo para adaptarse a una nueva realidad.

De parte de su Gabinete Ampliado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañados de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación; Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS y Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.

Por el lado del sector empresarial estuvieron presentes Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin); José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Y del sector obrero asistieron Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la CROM Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Martin Rafael Diaz Covarrubias Castillón, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Abel Domínguez Azuz, líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC). Firma por ausencia José Luis Canchola Arroyo, secretario general; Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem); Genaro Leal Cavazos, coordinador de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA) y Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI). Firma por ausencia Felipe Vázquez Tamez, secretario de Trabajo y Previsión Social.