Fija AMLO plazo de renuncia para funcionarios que aspiren a cargo

Ante los próximos comicios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cualquier funcionario que aspire a un cargo de elección popular, está en su derecho, pero advirtió que deberán renunciar a más tardar a finales de octubre.

Señaló que no se permitirá que utilicen los programas del gobierno, "porque el gobierno es de todos".

Puntualizó que "no se van corridos, no se van mal vistos porque es un derecho a aspirar a representar al pueblo".

Estos servidores públicos pedirán licencia o presentarán su renuncia definitiva al cargo, y podrán regresar a sus puestos en caso de no ganar el cargo a que aspiraban, le preguntó Imagen del Golfo al Mandatario, a lo que respondió:

"Se van con una renuncia definitiva, no es licencia para que no haya ningún vínculo, más adelante se considere que podrían regresar, en eso no hay ningún impedimento legal", indicó.

Indicó que no permitirá que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas, como fue el caso de José Narro, ex secretario de Salud, en la administración de Enrique Peña Nieto, quien fue de delegado a Ecatepec en 2018.

"Imagínense el ex rector de la UNAM, secretario de Salud, ¡delegado del PRI en Ecatepec!. Terminó de matraquero", comentó.

López Obrador se negó a responder si ya tiene "sustituto" para el cargo de secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, quien ha sido mencionado como posible candidato a la gubernatura de su natal Sonora. Se limitó a decir que eso se sabrá los últimos días de octubre.

Información completa más adelante