FGR investigará al fiscal de Guanajuato y AMLO respalda

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de investigar la actuación del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, por las irregularidades en la detención de familiares del presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez ´el Marro´, y que derivaron en su liberación.





"No es un asunto personal, es que están mal las cosas en Guanajuato, en cuanto a impartición de justicia y sobre todo, impera la violencia en el estado, yo les he comentado que de todos los homicidios que se cometen en el país, del 15 al 18%, se llevan a cabo en Guanajuato", afirmó el mandatario federal en su conferencia matutina.





Este martes, el fiscal general aseguró que la institución a su cargo realizará una investigación para indagar si existen conductas o imputaciones ilegales de Zamarripa, quien fue nombrado como fiscal de Guanajuato durante el gobierno del panista Miguel Márquez y con la llegada de Diego Sinhué se mantiene en el cargo.





"Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal lleva 11 años ahí, nosotros vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal", comentó Gertz Manero en entrevista con Radio Fórmula.

López Obrador cuestionó también que Zamarripa lleve este tiempo en el cargo sin que —a su decir— haya resultados. "Es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 2024 y me quedo campante cuando la gente no me respalda, ¿dónde está la democracia?, en política, entre otras cosas, cuentan los resultados", expresó.





Además del clima de violencia que azota a esa entidad del Bajío, en las últimas semanas se han puesto en libertad presuntos delincuentes que han sido identificados como operadores del ´Marro´. El domingo pasado, por ejemplo, su madre, hermana, y prima lograron su liberación, luego de que la defensa legal argumentó ilegalidad en la detención.





Al respecto, Gertz Manero refirió este martes que las detenciones se llevaron a cabo en San Isidro Helguera, municipio de Celaya, el pasado 21 de junio luego de que la fiscalía de Guanajuato inició una investigación del fuero común por la búsqueda de un vehículo robado, mediante la cual obtuvo una autorización para el cateo de una casa, no obstante dijo desconocer dónde encontraron exactamente a los arrestados.

"Se dieron cuenta de que todo lo que habían diligenciado no tenía nada que ver con lo que sus propios jueces les habían autorizado y que ya tenían unos detenidos que no sabían qué hacer con ellos, entonces van al día siguiente de que ya habían hecho todo eso y de que ya habían desahogado la orden de cateo, van con el Ministerio Público Federal y con la delegación y le dicen ´hazte cargo tú´", denunció.





Gertz Manero explicó que debido a estas irregularidades, la delegación de la FGR no aceptó hacerse cargo del caso porque no eran delitos del fuero federal, pues se trataba de narcomenudeo y de "un arma que no es arma", además de que las autorizaciones de cateo fueron emitidos por la autoridad local.





"El juez local les dice exactamente lo mismo que les dijo el delegado nuestro ´oye no, a ti te dieron una autorización para hacer determinada conducta y tú fuiste a hacer otra y esa no corresponde y todos los datos que das no son válidos´ y nunca dice que eso es un asunto federal, no, lo asume como un asunto del fuero común y se los rechaza", detalló.





No obstante, López Obrador reiteró en señalar a los juzgadores de liberar a presuntos delincuentes a través de conductas irregulares, y dijo que si no se respetó el debido proceso, lo que se debería hacer es reponerlo, y no otorgar la libertad.

De acuerdo con el mandatario, desde la federación ya se desplegaron elementos de las fuerzas armadas en Guanajuato para garantizar la paz en la entidad que más homicidios dolosos registra por día. Además volvió a llamar a la población a no defender a los presuntos criminales, a cambio de despensas o sueldos.





La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) aseguró este miércoles, a través de un comunicado, que el combate al crimen organizado le compete al gobierno federal y pidió por segunda vez en la semana no politizar la lucha contra la inseguridad que afecta al país.





"Subrayamos que los gobiernos estatales somos coadyuvantes, y que no solo la facultad legal, sino que la capacidad técnica, operativa y financiera para doblegar a la delincuencia organizada recae en la autoridad federal", refiere el comunicado.





La GOAN, que integra a todos los gobiernos estatales del PAN, dijo que mantener la politización en un tema como la inseguridad, solo perjudica solo a los ciudadanos, por lo que manifestó su disposición a coordinarse con el gobierno federal y con los municipios para combatir la violencia.





"Es preciso abrir un gran dialogo nacional para mejorar lo que no es de excelencia, fortalecer lo que no funciona y corregir lo que no ha servido", plantearon los mandatarios estatales a la par que llamaron a trabajar en unidad para beneficio de los mexicanos.





https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/07/01/la-fgr-investigara-a-fiscal-de-guanajuato-y-amlo-respalda