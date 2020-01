FGR investiga a García Luna; recibió dinero de Segob, Tesofe y CDMX: UIF

El Gobierno de México presentó denuncia contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Ello, a raíz de las indagatorias en su contra abiertas en Estados Unidos, por presuntos lazos con el crimen organizado, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, acompañado por el Presidente de la República, Nieto Castillo puntualizó que la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) se concretó el pasado 24 de diciembre y ya se alista el recurso a presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Indicó que en el seguimiento a las cuentas bancarias de García Luna, se detectó que su estilo de vida y riqueza fueron financiados desde una empresa creada en Panamá en 2011, denominada "Nunvav Inc".

La "empresa familiar" del ex funcionario no solo recibió transferencias de recursos públicos a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), también desde la Tesorería de la Federación y desde la Ciudad de México, cuando el ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Mancera, era el Jefe de Gobierno.

El gobierno capitalino le habría entregado 31.3 millones de pesos; la Tesorería le dio un millón de pesos; el Órgano Administrativo Desconcentrado prevención y Readaptación Social, adscrito a la SEGOB, le giró entre 2017 y 2018, durante la administración del entonces Presidente Enrique Peña, más de dos mil 600 millones de pesos, así como 77 millones de dólares.

Añadió que en los años de 2013, 2017 y 2018, la empresa que también enviaba recursos a países como Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados y Curazao.

Asimismo, "Nunvav Inc" trianguló recursos a la otra empresa identificada como propiedad del ex titular de la SSP, "Glac".

A pregunta expresa, aclaró que hasta el momento no se han encontrado elementos para vincular a los ilícitos presuntamente cometidos por García Luna a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Están los dos sexenios, pero no tenemos ningún dato que nos corrobore que el expresidente Calderón haya estado relacionado o que el expresidente Peña Nieto haya estado relacionado. Son solamente datos vinculados con dos secretarías, Seguridad Pública y Gobernación, además del gobierno de la Ciudad de México, y ese es el proceso de investigación que tenemos hasta este momento", dijo.

Expuso que además de las cuentas de García Luna, fueron bloqueadas las del ex titular de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad, Luis Cárdenas Palomino, quien se encuentra en investigación junto con otras cuatro personas vinculadas a posibles actividades de lavado de dinero.

Ello, aunado a que hay denuncias presentadas formalmente contra 11 personas físicas y morales, incluyendo exfuncionarios públicos vinculados al exfuncionario.

Entre las líneas de investigación abiertas, abundó el titular de la UIF, también figura el nombre del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y extitular de la anterior Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, con el que tuvo cercanía cuando ambos formaron parte del gabinete de seguridad del gobierno calderonista.

En su turno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no hay persecución alguna contra García Luna y quienes pudieran estar involucrados con él.

El único propósito de las indagatorias abiertas en México, es evitar complicidades y encubrimiento a actividades ilícitas, así como "barrer la casa" para "limpiar al Gobierno" de corrupción, dijo el Primer Mandatario.

"La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se inicia en Estados Unidos. A partir de ahí se aplica la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la fiscalía. Esta institución, la fiscalía, que es autónoma, que es independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos actuado estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores", sentenció el Jefe del Ejecutivo.

"Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie, porque tenemos que limpiar de corrupción el gobierno y la fiscalía va a hacer su trabajo", abundó. En el reporte de labores 2019 de la Unidad de Inteligencia Financiera, se destacaron los casos relevantes a los que se ha dado seguimiento, entre los que figuran el de la empresa Odebrecht y sus lazos con el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya; uno más de corrupción en el Consejo Mexicano de Promoción Turística, relativo a un probable desvío de recursos a través de agencias de publicidad; así como el desmantelamiento de la red de explotación sexual y trata de personas identificado como el caso "Zona Divas".