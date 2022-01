Federación pide a EU informar participación de DEA o FBI en balacera en hotel Xcaret

A pregunta expresa de la prensa, el mandatario federal dijo no oponerse a que sé este tipo de cooperación bilateral, siempre y cuando no se violente la soberanía de nuestro país.

"No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía", indicó.

Este comentario se da luego de que el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González diera a conocer que en dos semanas llegará personal de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, el FBI, así como la policía montada de Canadá para intercambiar información que permita evitar que sucedan hechos como la balacera en un hotel de Xcaret.

Detención de involucrado en el caso del operativo Rápido y Furioso

Sobre la detención de Facundo Rosas, jefe de la extinta Policía Federal, involucrado en el caso de "Rápido y Furioso, López Obrador, dijo no contar con mayor detalle, pero indicó que es un caso que da seguimiento el gobierno de Estados Unidos, en el que las autoridades mexicanas han colaborado.

"Pues no tengo mayor información, sólo que era parte de un grupo que actuó cuando el operativo llamado Rápido y Furioso en el gobierno de Calderón, que se permitió al gobierno de Estados Unidos introducir armas de contrabando, ilegales.

"Supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes en México porque esas armas traían unos sensores y de esa forma las iban a identificar, a localizar y así iban a llevar a cabo la detención de delincuentes."

Rosas Rosas fue detenido la tarde de ayer jueves tras atropellar a una persona en San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, posteriormente, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) le notificaron sobre una orden de aprensión en su contra por su presunta participación en el operativo "Rápido y Furioso", que se permitió la entrada ilegal de armas de Estados Unidos a territorio nacional.

El titular del Ejecutivo indicó que la investigación sobre el operativo sigue abierta y que la FGR además de informar a Estados Unidos sobre la detención Facundo Rosas, liberó más órdenes de aprehensión.

"Esa investigación es la que está abierta y presuntamente en ese grupo participó este señor, junto con otros. Eso es lo que puedo comentarles. Se está viendo en Estados Unidos, la fiscalía de México envió ya la información y se dictaron órdenes de aprehensión contra estas personas, eso es lo que hay".

López Obrador dijo que este asunto es importante porque ya había sido archivo tanto en México como en Estados Unidos.

"En su momento se archivó, no sólo en México, en Estados Unidos y se mintió, en el caso de México, de que no se sabía o que las altas autoridades de México no sabían, y ya poco a poco se ha ido conociendo de que fue una acción concertada.

Esto que sucedía antes, que no se respetaba nuestra soberanía, que ingresaban a nuestro territorio de las distintas agencias extranjeras, llevaban a cabo operativos, tenían bajo sus órdenes a servidores públicos de México".