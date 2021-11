Federación no ha dado la espalda a Guanajuato pese a diferencias políticas: AMLO

Ante el clima de violencia e inseguridad que se vive en Guanajuato , el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno Federal no se ha quedado con los cruzados ni le ha dado la espalda, a pesar de las diferencias políticas que puede haber con el gobierno estatal .

Desde la XII Región Militar en Irapuato, Guanajuato, indicó que a partir de su visita anterior al estado se dio un incremento de elementos de fuerzas armadas para enfrentar el tema de la inseguridad.

"Hay 8 mil elementos, del Ejército, tres mil 800, 12 mil 63 elementos. Estoy seguro que no teníamos esa cantidad la vez pasada, se han incrementado el número de elementos al grado que son más los elementos de las Fuerzas Armadas que las policías estatales y municipales. Entonces sí estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo".

El jefe del Ejecutivo señaló que en Guanajuato han sido construidas 18 instalaciones de la Guardia Nacional, pero para el 2023 habrá 15 instalaciones más, lo que significará también aumento en el número de elementos, colocando así a Guanajuato como una de las entidades con más efectivos de esa corporación.

De ahí que el presidente señaló que la estrategia de seguridad en Guanajuato será mediante la presencia de la Guardia Nacional, la Marina y la Defensa, aunque aclaró que más que un asunto de fuerzas será una labor de inteligencia.

"Se va a reforzar lo que tiene que ver con la labor de inteligencia porque no sólo es asunto de fuerza, es sobre todo de inteligencia y actuar como lo estamos haciendo de manera coordinada y perseverancia, de estar todos los días en Guanajuato como en todo el país, todos los días nos reunimos desde muy temprano", señaló.

López Obrador dijo que el principal problema en materia de seguridad que enfrenta Guanajuato es la rivalidad entre bandas del crimen organizado lo que ha generado un crecimiento "preocupante" del delito de extorsión, por eso se decidió llevar a cabo esta visita en Guanajuato para reforzar las acciones de seguridad.

"Vamos de todas formas a reforzar, vamos a que se tengan más elementos de la Guardia Nacional, ya se han construido 17 cuarteles de la Guardia Nacional, se tienen muchos elementos, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Marina, de Defensa, estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado", comentó.

El mandatario señaló que de manera paralela a estas acciones de seguridad el Gobierno Federal seguirá implementando programas sociales en Guanajuato.

"Decirle al pueblo de Guanajuato que vamos a seguir ayudando, apoyando, que van a continuar todos los programa de bienestar en beneficio de adultos mayores, de niños, niñas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres", aseveró.

El fiscal en Guanajuato

En la ronda de preguntas y respuestas, el presidente negó que dentro de la reunión del Gabinete de Seguridad se haya abordado el tema de la permanencia del actual fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

"No hablamos sobre el tema, ya hemos expresado nuestro punto de vida y por respeto al gobernador y a las autoridades de Guanajuato no queremos tratar el asunto públicamente", dijo.

Se le insistió si mantenía su postura hacia él, en el sentido de debiera dejar el cargo por los malos resultados en el combate a la inseguridad en el estado.

"Si, porque somos servidores públicos y todos tenemos que estar sometidos al escrituro público".

Cabe recordar que, ante por los altos índices de violencia en la entidad, el presidente López Obrador ha sido crítico sobre el desempeño de Zamarripa Aguirre al frente de la Fiscalía General Guanajuato.

"En el caso de Guanajuato por ejemplo, que tenemos más diferencias, porque solo tenemos que ya llevo mucho tiempo el Fiscal de Guanajuato y que sigue estando Guanajuato en los primeros lugares en homicidios, bueno, aún con esa diferencia, porque no han querido cambiar al Fiscal y no es que nosotros estemos en contra del Fiscal, es que no son buenos los resultados", dijo en una Mañera de septiembre pasado.